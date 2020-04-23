Всегда в тренде: творческий коворкинг «Швейный Холл» первым в Иркутской области сертифицировал многоразовые маски

В прошлом году в Иркутске появился самый масштабный в Сибири творческий коворкинг «Швейный Холл». Его основала дизайнер одежды Евгения Шишмарева. В одном из цехов полузаброшенной фабрики «Узоры», где когда-то шили флаги, началась новая жизнь: лекции, практические занятия, деловые встречи и, конечно же, постоянный процесс создания одежды, аксессуаров - всего, что может родиться в умелых руках с помощью нитки и иголки.

Казалось бы, сейчас, в режиме самоизоляции, объявленном из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, вся эта бурная деятельность должна быть приостановлена, но получилось совсем наоборот. Предприятие первым в Иркутской области сертифицировало востребованную сейчас продукцию - многоразовые защитные маски. Ускорить процесс сертификации удалось благодаря Фонду поддержки предпринимательства в Иркутской области.

Ускорить процесс сертификации удалось благодаря Фонду поддержки предпринимательства в Иркутской области. Фото: Архив Евгении ШИШМАРЕВОЙ

- Мы вовремя среагировали на ситуацию, - отметила Евгения Шишмарева. - Закупили необходимое оборудование, создали дополнительно к десяти существующим еще десять рабочих мест. Маски мы шили в самых больших в регионе объемах. В иные дни выпускали до 5 тысяч штук, которые тут же расходились по аптекам Иркутска и крупным организациям, с которыми были заключены контракты. Сейчас рынок, можно сказать, уже насыщен этими средствами защиты. В последнее время мы шили где-то по тысяче штук в день и даже на какое-то время решили сделать перерыв. Однако в любой момент готовы возобновить производство.

Стать первыми в регионе в сфере пошива масок коворкингу «Швейный Холл» удалось не случайно. Евгения Шишмарева готовилась к показу Irkutsk Fashion Day. На этом главном иркутском модном мероприятии она планировала представить необычную коллекцию.

Аксессуары для коллекции одежды к показу Irkutsk Fashion Day. Фото: Архив Евгении ШИШМАРЕВОЙ

- Я как дизайнер одежды должна следовать трендам и быть, что называется, всегда на острие. Поэтому в коллекции присутствовал такой аксессуар, как защитная маска. Их было разработано несколько видов. Модный показ, по понятным причинам, перенесли на осень, но маски были готовы. Увидев их, мой партнер по бизнесу предложил срочно сертифицировать эту продукцию. Так мы и оказались впереди. Через неделю, после того как у нас на руках уже был сертификат, в Иркутске начался острый дефицит защитных средств. На нас стали выходить аптеки, предприятия и организации. Мы, кстати, получили официальное разрешение на работу в условиях самоизоляции. Перед коворкингом стояла задача обеспечить население масками.

Универсальные многоразовые маски от «Швейного Холла» выполнены из стопроцентного хлопка. Они двухслойные. Внутри есть клапан для вставки фильтра, которым может служить любой подручный материал, например одноразовые платочки, ватные диски, салфетки и т.д. Фильтр рекомендуется менять каждые два часа, сами маски нужно обрабатывать антисептиком, а после использования стирать.

Фильтр рекомендуется менять каждые два часа, сами маски обрабатывать антисептиком, а после использования стирать. Фото: Архив Евгении ШИШМАРЕВОЙ

Напомним, что коворкинг «Швейный Холл» включен Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области в состав кластера легкой промышленности региона. С прошлого года и до последнего времени здесь развивалось 15 направлений: швейное дело, вязание, рукоделие, флористика, первая медицинская помощь, финансовая грамотность и многое другое. Одно из помещений бывшего цеха фабрики «Узоры» отведено под учебный класс, где проводились различные курсы. В основной же части пространства установлено профессиональное оборудование.

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