Коронавирус в Бурятии, последние новости на 24 апреля 2020: 10 медиков больны, 93 в обсерваторе,турсезон откроют «для своих»

Коронавирус в Бурятии на 24 апреля. Вот последние данные:зарегистрировано 167 случаев болезни, в инфекционной больнице находятся 138 пациентов, за сутки выписались девять. В отделении реанимации пятеро, одна из них в стабильно тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Медики борются за жизнь пожилой женщины, постоянно консультируются с московскими специалистами.

Накануне открылся ковидный госпиталь, там работают 22 медика-инфекциониста и уже находятся 10 пациентов, из которых у четырех диагноз подтвержден, остальные доставлены из очагов инфекции с подозрением. В этом лечебном учреждении будут находиться пациенты с сопутствующей патологией, например, один из них с переломом. За прошедшие сутки сделано 1342 теста и платно -171, у желающих.

Коронавирус в Бурятии на 24 апреля: 10 врачей больны, 93 в обсерваторе

Это ЧП, которое разбиралось на штабе по противодействию коронавирусу. За грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантинных мероприятий уволена главврач ГКБ №4 Улан-Удэ.

Такое решение глава республики Алексей Цыденов после разбора обстоятельств ЧП с заражением 10 сотрудников городской больницы №4 коронавирусом. О том, как это произошло, подробно рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Напомним, 2 апреля в инфекционную больницу из стационара ГБ №4 была эвакуирована пациентка с коронавирусом. В соответствии с правилами вся больница, которая занята лечением не связанных с коронавирусом инфекций, была отправлена на двухнедельный карантин. Медики продолжали заниматься своей работой и вместе с пациентами проходили обязательное тестирование дважды. Все тесты были отрицательными — и у пациентов и у персонала. Заболела только одна сотрудница, которая в этот момент была на самоизоляции дома. Ее тут же положили в больницу.

К окончанию срока карантина у нескольких медиков появились симптомы ОРВИ, но они проигнорировали это обстоятельство и не обратились за помощью.

17 апреля карантин сняли. Но доктора так и не успели приступить к работе ( и это хорошо). Потому что буквально через день контрольное тестирование на коронавирус подтвердило у 10 сотрудников больницы — 2 врачей, 4 медсестер, санитарки, работника химической службы и также двух работников администрации лечебного учреждения - диагноз COVID-2019. Все они в больнице. Персонал из 93 медиков отправлен на две недели в обсерватор.

Коронавирус в Бурятии, 24 апреля: бизнес готовится к открытию предприятий

“Коронавирус - это надолго, но пока удается сдерживать существенное распространение его внутри республики. Вновь выявляемые случаи - это, в основном, завоз извне. При сохранении таких тенденций мы существенно расширим перечень видов деятельности, которые могут работать в период действующих ограничений. Но для этого необходимо бизнесу максимально ответственно подойти к этому и подготовить запас дезсредств, предусмотреть меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях”, - сказал Алексей Цыденов на очередном республиканском Штабе по борьбе с коронавирусом.

Людей это, конечно, порадовало. Теперь фирмам надо заранее зарегистрироваться на специальном портале «Работающая Бурятия», принять необходимые ограничения и приступить к работе. Для контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил предложено ввести народный контроль.

Коронавирус в Бурятии, 24 апреля: торговые сети установят тепловизоры

Крупным торговым сетям, действующим в республике, рекомендовано установить дистанционные тепловизоры на входе, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин.

Коронавирус в Бурятии, 24 апреля:туризм откроют, но «для своих»

Режим изоляции, введенный в стране, заставил все территории контролировать передвижение и особенно осторожно относиться к приезжим, особенно из крупных городов, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, которых отправляют на жесткую самоизоляцию.

В этих условиях до конца эпидемии речь о турпоездках на Байкал вести сложно. Во всяком случае, в Бурятии принято решение пока туристов в регион не пускать. Но сами туристические объекты — гостиницы, дома отдыха, после дезинфекции открыть. Но только для своих.

Правда, их владельцам придется куда больше сил и средств тратить на условия питания и проживания, на санобработку и медицину.

Корнавирус в Бурятии, 24 апреля: запрещена охота

С учетом того, что в соседних регионах - Иркутской области и Забайкальском крае запретили охоту, это сделали и в Бурятии. Здесь отмечают - это сделано для того, чтобы не допустить бесконтрольного наплыва охотников от соседей и не допустить ухудшения пожароопасной обстановки и ухудшения ситуации с коронавирусом.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 24 апреля 2020 года