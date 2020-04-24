Дмитрий Ружников подал в отставку с поста председателя Думы Иркутска

Дмитрий Ружников покидает пост председателя Думы Иркутска. Об этом стало известно во время собеседования по отбору кандидатов на кресло градоначальника. Один из кандидатов на пост мэра Иркутска Руслан Болотов на стандартный вопрос конкурсной комиссии «кого бы вы хотели видеть в своей команде», ответил, что хочет видеть в ней эффективных профессиональных людей и назвал Дмитрия Ружникова.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Иркутска проходит 24 и 25 апреля. Кандидаты представляют свои программы социально-экономического развития города и отвечают на вопросы конкурсной комиссии. Уточним также, что Руслан Болотов является сейчас вице-мэром, временно исполняющим полномочия главы администрации города Иркутска.

- Депутатам уже предоставлена повестка заседания Думы 30 апреля, в которой говорится об отставке, соответственно, должность председателя Думы Иркутска вакантна, - прокомментировал «КП» вице-спикер городского парламента Леонид Усов. - Не позднее чем за два рабочих дня до этого заседания кандидаты на должность спикера должны подать заявления. Ими могут быть самовыдвиженцы, а также кандидатуры, предложенные депутатами, мэром.

Таким образом, в Иркутске скоро будет выбран и новый мэр, и новый председатель Думы Иркутска. Что касается выборов мэра, комиссия зарегистрировала 29 претендентов. Среди них есть известные в Приангарье управленцы, например из «мира политики» - вице-мэр Руслан Болотов, бывший заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов, заместитель председателя Думы Иркутска, председатель комиссии по социальной политике Виталий Матвийчук и бывший вице-мэр города Иркутска (в 2011-2013 годах) Дмитрий Разумов.

По итогам рассмотрения документов и собеседования конкурсная комиссия составит рейтинг кандидатов. Очередное заседание Думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека).

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Ружников родился в 1984 году в Иркутске. Окончил электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей сообщения. Работал в финансово-строительной компании, через пару лет стал в ней руководителем департамента развития, затем возглавил департамент по работе с недвижимостью и землей. Осенью 2014 года стал депутатом Думы Иркутска шестого созыва по избирательному округу № 10. Дмитрий Ружников был избран спикером Думы Иркутска в сентябре 2019 года. За него подписали 22 бюллетеня из 34. Выбирали его тайным голосованием.