2020-04-24T16:46:31+03:00
Общество

«Солнце взойдет, карантин пройдет»: фотоочет с онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», который провели «Комсомолка», группа «Доктор Джаз» и Asia Musiс

Зрители остались в восторге: пели вместе с музыкантами и танцевали по ту строну экранов [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Солнце взойдет, карантин пройдет»: фотоочет с онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», который провели «Комсомолка», группа «Доктор Джаз» и Asia Musiс«Солнце взойдет, карантин пройдет»: фотоочет с онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», который провели «Комсомолка», группа «Доктор Джаз» и Asia MusiсФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ударили по коронавирусу джазом! В иркутском Дворце спорта «Труд» состоялся уникальный онлайн-концерт «Джаз против коронавируса», который в поддержку врачей и полицейских организовала «Комсомолка», телекомпания «ТИВИСИ HD», компания AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс и ведущий иркутский джазовый коллектив «Доктор Джаз». Выступление прошло при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Общественной палаты города Иркутска, наших партнеров: компании «Лензолото», «Саянский бройлер», «Русский лес», сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», а также интерьерной компании « S-Classic».

Участники бенда, как и обещали, исполнили свои самые известные мировые и авторские композиции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники бенда, как и обещали, исполнили свои самые известные мировые и авторские композицииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время выступления участники виртуозного бенда, как и обещали, исполнили свои самые известные мировые и авторские композиции. Так, мы все вместе решили поддержать всех врачей, который находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и живут на работе, а также полицейских, они в эти дни следят за порядком в городе, и, конечно, иркутян на самоизоляции. И нам это удалось!

Зрители оставляли восторженные комментарии.

- В «Труде» сегодня грандиозный концерт, который организовала «Комсомольская правда» с партнерами по инициативе Игоря Кобзева, - пишет в мессенджере профессор, доктор юридических наук Сергей Шишкин. – Это настоящий вклад творческих сил Иркутска в борьбе с коронавирусом.

- Благодаря вашему концерту, у меня вернулось рабочее настроение, - добавляет пользователь под ником Marchen Kitchen. – Благодарю за вдохновение.

- Виртуозы импровизации, - поддерживает музыкантов Татьяна Епифанцева. – Браво!

Прильнули к экранам даже те, кто вообще не увлекается джазом.

- Уж как я не люблю профессиональный джаз, но вас с удовольствием весь концерт прослушал, - пишет Андрей Андреев.

Концерт организовала «Комсомолка», телекомпания «ТИВИСИ HD», компания AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс, и ведущий иркутский джазовый коллектив "Доктор Джаз". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концерт организовала «Комсомолка», телекомпания «ТИВИСИ HD», компания AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс, и ведущий иркутский джазовый коллектив "Доктор Джаз".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более того, наши зрители умудрялись еще подпевать прямо в чатах. Музыканты пели слова песен, а наши зрители их одновременно печатали построчно. А один из сибиряков Алексей Малютин под одну из композиций даже пригласил потанцевать свою жену перед экраном ноутбука.

Ну а закончили свое выступление участники джаз-бенда легендарной композицией «Луч солнца золотого» из мультфильма «Бременские музыканты». Изменив немного припев, артисты спели слова, которые сейчас ждут все жители планеты: «Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, карантин пройдет…»

Если вы не смогли посмотреть прямую трансляцию концерта, по горячим следам, мы подготовили для вас фоторепортаж с выступления. Также в скором времени выложим запись с выступления – в хорошем качестве и отличном звуке на нашем сайте, а также в официальных группах «КП» - Иркутск» в соцсетях. Следите за обновлениями на сайте irk.kp.ru.

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Выступление прошло при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Общественной палаты города Иркутска, наших партнеров: компании «Лензолото», «Саянский бройлер», «Русский лес», сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», а также Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выступление прошло при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Общественной палаты города Иркутска, наших партнеров: компании «Лензолото», «Саянский бройлер», «Русский лес», сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», а такжеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наши зрители умудрялись еще подпевать артистам прямо в чатах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наши зрители умудрялись еще подпевать артистам прямо в чатах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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