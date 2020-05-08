2020-05-08T09:54:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая: число заболевших в региональном центре выросло на 13

Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая случаев заражения стало больше в Братске и Ангарске
Виктория ГЕРКО
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая: число заболевших в региональном центре выросло на 13.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая: число заболевших в региональном центре выросло на 13.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На карте распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая уже несколько дней не появляется новых районов. Их по-прежнему 17. И это не может не радовать. К тому же, в трех регионах победивших коронавирус – Усть-Кутском, Аларском и Нукутском – новых пациентов не найдено.

Но, к сожалению, число заболевших все равно продолжает увеличиваться. Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая, в регионе у 271 человека тесты на COVID-19 показали положительный результат. Это на 16 больше, чем день назад. Чаще всего новые случаи регистрируются в региональном центре. Так, если вчера их было 170, то сегодня этот показатель вырос до 183. Риск подхватить инфекцию в городе очень велик, ведь именно таким образом заразились 99 иркутян. Так что, нужно быть осторожнее. Тем более что правила безопасности простые: соблюдать дистанцию, мыть руки и носить медицинские маски.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая показывает, что и в других городах региона наблюдается увеличение числа зараженных. В Ангарске нашли одного заболевшего, который недавно вернулся из Москвы. Итого – 10 человек находятся на лечении. Но есть и хорошие новости. Больше половины – 6 человек – пошли на поправку. А вот в Братске пока выздоровевших меньше – только 1. Да еще и подтвержденных случаев стало больше. Плюс 2 за сутки. Всего 9 больных: четверо из Москвы, один из Нижнего Новгорода, еще 3 подхватили вирус в городе.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области включает еще несколько территорий: Усть-Илимск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Бодайбо, а также Зиминский, Куйтунский, Шелеховский, Иркутский, Эхрит-Булагатский, Осинский и Усть-Удинский районы.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 мая. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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