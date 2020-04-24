Бетховен, Sax&Organ, Трубецкие: какие концерты и экскурсии посмотреть в Иркутске, не выходя из дома

Самоизоляция – не самоизоляция, а Иркутск культурной столицей был, есть и будет! Жизнь в городе, несмотря на все коллизии, не затихает. Приангарье живет, правда, теперь в большей части в режиме онлайн. Еще какое-то время тому назад разве можно было представить, что ходить по музеям будем виртуально? А теперь думаем, а как же без этой опции существовали раньше? Итак, сибиряки по-прежнему наслаждаются искусством, становятся участниками интересных событий, только теперь не выходя из стен квартир.

Поднять занавес!

Актеры всех иркутских театров продолжают общаться со своими зрителями удаленно. Тюзовцы и охлопковцы читают стихи и постят их в социальных сетях. Театр им. Охлопкова публикует ретроспективные спектакли, а еще байки из ложи на YouTube-канале. Их травят заслуженные артисты России Яков Воронов, Владимир Орехов и Николай Дубаков. От них можно узнать, как сварить суп за 30 секунд, как они разыгрывали коллег, продавали партию икры и многое другое.

Иркутский Театр народной драмы приглашает всех в свой виртуальный зал на YouTube-канале «Иркутская застава Театр народной драмы», где с момента наступления режима самоизоляции опубликовано уже порядка 10 различных спектаклей – детских и взрослых. Смотреть постановки этих учреждений культуры можно в любое удобное время.

А вот доступ к спектаклям кукольного театра «Аистенок» и Музыкального театра на популярном видеохостинге открывается лишь на строго отведенное время. Это связано с тем, что они показывают репертуарные постановки, некоторым из них нет и года. В ближайшее время 25 и 26 апреля Музтеатр покажет сказку «Кот в сапогах» и 28 числа мюзикл «Секрет ее молодости». Ссылки на них будут доступны с 12.00 до 24.00 один день. «Аистята» предлагают вниманию ребятишек «Приключения Буратино» - 25, 26 апреля, «Сказки с небесного чердака» - 2 и 3 мая. Посмотреть их получится только с 10.00 до 14.00. Взрослым и тем, кто старше 14 лет кукольники покажут пластический спектакль «Бетховен. Разговорные тетради» - 1 мая с 18.00 до 23.00.

«Мы ощущаем ваше присутствие и слышим аплодисменты»

Так говорят артисты и сотрудники Иркутской областной филармонии, которые на протяжении всего режима самоизоляции поддерживают сибиряков, конечно, музыкальными номерами. Их они публикуют в социальных сетях. А накануне решили порадовать иркутян – записали новый концерт «Сохрани мою речь навсегда» из цикла «Великие влюбленные» прямо во время самоизоляции. Снимали видео, соблюдая все предписанные санитарно-эпидемиологические нормы – никаких зрителей, ведущая, солисты и музыканты приходили в Органный зал по очереди. Одновременно в помещении находились не более четырёх человек. Сейчас это выступление – оно, кстати, о дружбе и любви Осипа и Надежды Мандельштам – доступно на Youtube-канале «Иркутская областная филармония».

Концерт Дечебала Григоруцэ в дуэте с саксофонистом Андреем Гедеоном опубликуют 1 мая. Фото: предоставлено Филармонией Иркутска

Там же накануне появился и документальный фильм Иркутского областного кинофонда «Губернаторский симфонический оркестр покоряет Вену», а также небольшие музыкальные номера, записанные артистами в домашних условиях. В скором времени поклонников инструментальной музыки ждет музыкальный спектакль «Мэри Поппинс». Он будет в Сети 27 апреля в 18.30. К тому же, как рассказали в Филармонии, сейчас идет запись концерта дуэта «Sax&Organ». Саксофонист Андрей Гедеон и органист Дечебал Григоруцэ вновь скрасят досуг жителей Приангарья. Планируется, что их на просторах Интернета увидеть получится 1 мая.

Музей «Тальцы» в пару кликов

Узнавать что-то новое и «оказываться» в непривычных местах в режиме самоизоляции можно, конечно, при помощи компьютера или даже смартфона. Так сотрудники музея «Тальцы» записали для иркутян уже несколько виртуальных экскурсий по своим экспозициям. В планах всего 10 видеороликов. Сейчас в Сети уже шесть из них: «История создания музея», «Тофаларский сектор», «Эвенкийское стойбище», «Каскад мельниц», «Охотничий стан», «Фельдшерский пункт». Доступно и интересно музейщики рассказывают исторические факты, показывая, как все было устроено, как протекала жизнь людей. Виртуальные экскурсии ждут вас как в социальных сетях «Тальцов», так и YouTube-канале «Музей Тальцы». Согласитесь, не маловажный факт, что рассмотреть экспозиции можно в удобное для Вас время - хоть ночью – кликнул мышью на экране или пальцем по сенсору телефона и вот ты уже в музее. Также в соцсетях учреждение культуры продолжает публиковать серию интересных фактов о «Тальцах» с момента их основания. Не читали? Завидуем! Узнаете много нового и интересного, ведь там уже 27 постов.

В гости к Трубецким или Волконским

Визит в дома Волконских и Трубецких может совершить каждый. Опять же при помощи современной техники в мельчайших деталях удастся рассмотреть убранство зданий и экспонаты, расположенные в них.

На сайте сотрудники музея предлагают панорамные виды домов декабристов, как убранство летних садов, так и всех комнат зданий. Нужно лишь нажать кнопку «Виртуальный тур» в левом верхнем углу на главной странице официального сайта музея – www.imd38.ru - и вот вы уже «входите» в холл, например, Дома Волконских. На первом этаже рассматриваете буфетную, столовую. Оказываетесь посреди гостиной, двери из которой ведут в кабинеты декабриста Сергея Волконского и его жены - княгини Марии: стол обитый зеленым сукном, шкафы с литературой.

Иркутяне смогут побывать на виртуальной экскурсии в Доме декабристов. Фото: сайт музея

Поднимаетесь по парадной лестнице на второй этаж, а там – спальня и будуар Марии Волконской, библиотека, зимний сад. Все комнаты обставлены, на манекенах висят наряды – шляпки и невероятной красоты платья княгини. Все изображения можно приближать, чтобы рассмотреть в мельчайших деталях. Точно такую же экскурсию с обзором на 360 градусов предлагает музей и по Дому Трубецких: сад, амбар, конюшня, жилой этаж.

Библионочь как онлайн-марафон

В этом году общероссийская акция будет посвящена героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Попасть в библиотеки, конечно, нельзя. Но если человек не идет в библиотеку, библиотека приходит к нему. Так, сотрудники «Молчановки» предлагают иркутянам ровно в 20.00 25 апреля подключиться к прямым эфирам библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского в любой из соцсетей - Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube.

Библионочь будет посвящена Героям Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено библиотекой.

«Мы вместе вспомним наших выдающихся земляков-победителей; узнаем, как говорить с детьми на такие трудные темы, как война и болезнь; посетим выставку «Страна героев» и многое другое», - говорят сотрудники «Молчановки».

Вас ждут песни, стихи, чтение рассказов, выступления профессиональных и начинающих актеров Приангарья.

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