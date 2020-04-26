«Только для своих»: в Бурятии открывают курорты и дома отдыха

Курорты и санатории закрыты до июня. Коронавирус. Но наступает лето и людям уже хочется отдохнуть от ограничений. Если не за границей ( доступ к теплым морям точно закрыт), то хотя бы в России. Хотя бы вблизи от дома. На что мы можем рассчитывать?

В Иркутской области пока с этим полная неизвестность.Набраться сил точно можно на даче — туда пустят. А вот решения об организации отдыха на Байкале будут приниматься позже, когда станет ясна ситуация с эпидемией коронавируса в регионе. Пока случаев мало, но медики очень осторожны и говорят о том, что рост еще возможен в перспективе. Тем временем в соседней Бурятии такое решение уже принято. Турсезон на восточной стороне Байкала откроют. Но только для своих.

-Решено в перспективе открыть гостиницы и дома отдыха, пока только для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии решение штаба по противодействию коронавирусу.

А это значит, планировать в ближайшие месяцы поездки на Аршан и в Горячинск не стоит. Туда вас попросту не пустят. И все-таки туриндустрии дают зеленый свет. При условии строжайшей дезинфекции и организации питания и проживания так, чтобы исключить контакт между проживающими.

-Мы готовы открыться хоть завтра! Правда, пока это решение только появилось и когда точно будет разрешено это сделать, я не знаю, - сообщила "КП"-Иркутск хозяйка крупной гостиницы у курортного местечка Жемчуг на Аршане Ольга Якимович. - Усадьба со свежим ремонтом. Дезинфекция проведена. Почти у всех номеров у нас отдельные выходы, так что проблем с расстоянием не будет. Еду готовы доставлять в номера. А в кафе столики поставим далеко друг от друга. Ну и, конечно, проводить всю дезинфекцию. Пока пусть для своих, а там ситуация улучшится и все поедут.

Иркутяне ждут этого момента. А пока не попасть ни в Аршан, ни в Горячинск. Все закрыто. На границах республики стоят посты контроля, которые фиксируют и проверяют весь приезжающий транспорт.Что касается приезжих, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, то их ждет обязательная двухнедельная изоляция, а не отдых на курорте. Проверяют и самолеты, и поезда. Мера, конечно, вынужденная. По данным, которые озвучил на заседании штаба глава республики Алексей Цыденов, коронавирус в республику в основном завозится извне. Сейчас в регионе, напомним, 209 случаев заражения этой инфекцией.

Что касается иркутской стороны Байкала, то отдыхающие из Иркутска все-таки добираются на своих машинах на рыбалку и на отдых.Но, конечно, неорганизованно.