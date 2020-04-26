2020-04-26T11:42:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается в середине мая

Такие предварительные прогнозы делают иркутские специалисты
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается в середине мая.Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается в середине мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все устали жить в ограничениях. Даже если учитывать, что в Иркутске постепенно открываются предприятия – крупный бизнес и не прекращал, на днях сначала начали работать парикмахерские и салоны красоты, а только что решено, что к ним прибавится целый список организаций –от торговли мебелью до шиномонтажек и курсов по обучению водительскому мастерству. Правда, все равно необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и проводить дезинфекцию. Но это при любой эпидемии надо. И все-таки основной вопрос, который интересует жителей региона – когда выйдем на пик болезни? КП-Иркутск собрала авторитетные мнения.

- Мы привлекли ученых - профессора кафедры эпидемиологии ИГМУ Александра Ботвинкина и вирусологов Противочумного института, - рассказала на заседании Депутатского штаба по борьбе с коронавирусом и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. – Они дают очень осторожный прогноз пика к середине мая. Но все зависит от того, сколько будет приезжих. Если бы мы были в закрытом пространстве, прогнозы было бы строить проще. А сейчас возвращается много тех, кто жил долгие годы за границей. На следующей неделе будет такой рейс в Иркутск из Таиланда. Едут в регион из Новосибирска и Красноярска, а там много случаев коронавируса. И только за эти дни у девяти иностранцев из Казахстана и Киргизии, помещенных в обсерватор, диагностировали заражение. Много едет вахтовиков, это тысячи человек.

Почему такое внимание к тем, кто едет в регион? Врачи считают, что многие иркутяне уже переболели коронавирусом, а вот население других, более западных, территорий – нет. Об этом, в частности, говорит и то, что несмотря на близость Китая, волна заражений идет с запада, с европейской части страны.

-И мы все-таки предполагаем, что часть нашего населения уже перенесла коронавирус бессимптомно или в легкой форме, - добавила Валентина Вобликова. -Для выявления иммунной прослойки ( то есть примерного процента жителей, у которых есть иммунитет к болезни — ред.) в ИГМУ на следующей неделе начнут тестирование методом иммуно-ферментного анализа своего персонала и студентов, которые недавно переболели ОРВИ. Они будут изучать, есть ли у них иммуноглобулины, характерные для антител к этому коронавирусу.

Заметим, что другим методом, ПЦР-диагностики, процент тех, кто имеет иммунитет к вирусу, намерены выяснить и в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека.

Что касается приезжих, то для них уже готовы обсерваторы. Туда в обязательном порядке отправляются все, кто приехал из Москвы и Петербурга, но не может запереться на одиночный карантин у себя дома. Транзитные пассажиры, прилетевшие в Иркутск. А с сегодняшнего дня и вахтовики. Они проведут две недели в изоляции за счет работодателя.

КСТАТИ

Сейчас показатель заболеваемости в регионе 3, 3 на 100 тысяч населения, среднероссийский -32 на 100 тысяч, то есть в 10 раз выше. Совсем незаметно коронавирус протекает у 54, 4% зараженных, на ОРВИ жалуются 28%. Но это не повод расслабляться, потому что у каждого пятого развиваются тяжелые вирусные пневмонии.

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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