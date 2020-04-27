Четыре гроба нашли на размытом от наводнения кладбище в Нижнеудинском районе

Видео, повергшее в шок жителей Нижнеудинского района, опубликовали в группе «Сводка38» в соцсетях. В поселке Шумский случайные прохожие прямо на берегу реки Уда заметили несколько торчащих из под земли старых гробов. В комментариях местные жители выдвинули две версии: либо размыло местное кладбище, которое находится прямо на берегу, либо в поселке появились вандалы. Подтвердилась первая. Оказалось, это последствия прошлогоднего наводнения.

- Это кладбище размывало еще во время крупного наводнения 1996 года, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» глава поселка Шумский Юрий Уточкин. – С тех пор подмывает его практически каждый год. Мы перезахораниваем могилы, отдаляем кладбище от реки. Прошлым летом во время наводнения воды там было 1,5 метра, то есть все могилы были под водой. Мы перезахоранивали их до ноября. Но некоторые не заметили, так как они были в снегу. Сейчас на поверхности оказалось четыре гроба – два закрытых и два открытых.

Каких они годов захоронения, пока неизвестно. Кладбище на берегу Уды находится в поселке Шумский еще с начала ХХ века. По словам местных властей, перенести его собираются уже давно.

Что касается найденных гробов, то их с берега реки уже убрали. Вскоре состоится их перезахоронение.