Коронавирус в Бурятии, последние новости на 30 апреля 2020: цифровые пропуска не вводят, на дачу можно всем

Коронавирус в Бурятии, 30 апреля.Продолжается рост числа зараженных COVID-19, их число на сегодняшний день составляет уже 271 человек, прибавка за сутки составила 26 больных. Выздоровело 83 пациента, четыре человека умерли. На лечении находятся 177 человек.

Двое последних суток принесли трагедии в семьи больных. Напомним, 28 апреля стало известно о смерти 72-летней пациентки, которая уже шла на поправку и была переведена из реанимации в палату. С вирусной пневмонией она справилась, но коронавирус наносит еще и удар по сердцу. 29 апреля скончалась 90-летняя пациентка, за жизнь которой врачи боролись с 5 апреля.

Коронавирус в Бурятии, 30 апреля: цифровые пропуска пока вводить не будут

-Мы сейчас смотрим на развитие ситуации, и, если потребуется усилить контроль, тогда мы введем и такие электронные пропуска для выхода, по сути, по бытовым целям ( в магазин, в аптеку - авт). Повторюсь, техническая готовность уже есть, смотрим на развитие ситуации, чтобы принимать решения: вводить или не вводить, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Техническая готовность вводить эти пропуска есть прямо сегодня. Но пока еще нет необходимости. Кроме того, в Бурятии действует система электронного допуска «Работающая Бурятия». И , как уверен глава республики, себя оправдывает.

Коронавирус в Бурятии, 30 апреля: разрешение выезда на дачу

Теперь на дачу можно ехать всем. В том числе и тем, кто старше 65 лет, в категории риска. Но для них есть разумное ограничение — использовать либо личный транспорт, либо такси. Конечно, это дороже. Но в данной ситуации оправданно. Кроме того, дачников предостерегли от общения с соседями. Нужно минимизировать любой контакт.

Коронавирус в Бурятии, 30 апреля: открываются магазины

После 30 числа вновь открываются строительные магазины, магазины садового инвентаря, семенного материала, парикмахерские. Ограничения, которые сейчас установлены по 30 апреля, продлеваться не будут. Но речь идет только о тех из них, что были закрыты на днях, из-за ухудшения эпидситуации в Улан-Удэ, а не о всех остальных.

Коронавирус в Бурятии, 30 апреля: в День победы Улан-Удэ ждет авиашоу

Целый комплекс отдельных мероприятий запланирован ко Дню Победы. В 10:00 над городом пролетит военная авиация, все можно будет увидеть. Предусмотрен флешмоб «Поющий двор». Будет запущен песенный челлендж, когда по всем телеканалам будут транслироваться песни Победы. А вот сам праздник в его традиционном понимании — с парадом войск и шествием «Бессмертного полка» перенесен. На «после Победы» над коронавирусом.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 30 апреля.