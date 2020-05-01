Коронавирус в Бурятии, последние новости на 1 мая 2020: перекрыты все дороги в республику, а в городе действуют мобильные патрули

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 1 мая. Напомним, именно на этот месяц, согласно прогнозам, придется пик развития эпидемии коронавируса в России. Республика Бурятия подходит к рубежу с такими статистическими данными: 297 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 88 человек выздоровело, 205 продолжают лечение, четверо умерли.

Коронавирус в Бурятии, 1 мая: введен обязательный масочный режим

Если раньше маски в общественных местах были желательны, то теперь они строго обязательны. Без них запрещено находиться а транспорте, в том числе в такси, а также и на остановках. Без масок уже не пустят в магазин и аптеку, в госучреждения, на вокзалы и в аэропорты.

Маски могут быть как медицинские одноразовые, так и текстильные многоразовые или, например, марлевые повязки. Важно, чтобы средство защиты было.

Коронавирус в Бурятии, 1 мая: мобильные группы вышли в рейды

По сообщению заместителя председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова, в праздничные выходные дни начала мая усилят работу мобильные группы. Или, иначе говоря, городские патрули из работников министерств и ведомств.

Мобильные группы отправлят туда, где ожидается скопление народу — это могут быть и популярные у горожан зоны отдыха, и детские площадки. Увы, нельзя. У многих людей майские праздники традиционно ассоциируются если не с выездом на природу, то с гуляньями в центре города. Однако в нынешнее время необходимо сделать исключение, режим самоизоляции никто не отменял, как и распространение смертоносного вируса. Впрочем, на дачу уехать можно. Но и там нежелательно общаться с соседями.

На сегодняшний день в районах республики и Улан-Удэ действуют 68 мобильных групп.

Коронавирус в Бурятии, 1 мая: перекрыты все дороги в республику

Кроме тех постов контроля, что стоят на основных трассах, на границах республики дополнительно установлены 11 постов контроля на федеральных и региональных автодорогах.

К уже работающим постам контроля, в том числе в аэропорту и на железнодорожном вокзале, установлены 11 постов. В Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском районах - на федеральной трассе. На региональных дорогах - в Северобайкальском, Муйском, Еравнинском, Кижингинском, Заиграевском, Бичурском районах.

На этих постах у каждого въезжающего с помощью тепловизоров измерят температуру. Если она высокая, то «Скорая» доставит путешественника в инфекционку на обследование, а все, с кем он ехал — в обсерватор. Вообще в карантинное время лучше сидеть дома. Поскольку всем, кто приехал в республику, в любом случае придется две недели находиться на жесткой самоизоляции и дважды сдать пробы на коронавирус.

С дальнобойщиками тоже разговор короткий. Измерение температуры и, если она повышена, обследование на коронавирус. А владельцу фирмы предстоит дезинфицировать машину и место его стоянки и заменить водителя.

Коронавирус в Бурятии, 1 мая: закупаются маски и комбинезоны

Сегодня в Бурятию поступило 366 тысяч масок. На средства республиканского бюджета было приобретено 66 тыс. масок, на покупку ещё 300 тыс. масок спонсорские средства направила Медицинская палата РБ.

– В настоящее время заключены договора на приобретение всего спектра средств индивидуальной защиты: масок, очков, одноразовых и многоразовых комбинезонов, противочумных костюмов. Практически каждый день мы получаем груз и централизованно выдаем через специалистов Территориального центра медицины катастроф, – рассказал главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.

Средства индивидуальной защиты получают все медицинские организации, участвующие в предупреждении и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции: городские поликлиники, диспансеры, стационары, центральные районные больницы.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 1 мая 2020 года.