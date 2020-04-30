Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 апреля 2020: режим смягчат с 12 мая, льготные пайки детям выдадут и за праздники

Коронавирус в Иркутске, 30 апреля. За прошедшие сутки, 29 апреля, число зараженных COVID-19 выросло до 123. Это сразу на 18 заболевших больше. Какая ситуация будет сегодня, 30 апреля, покажет время. Пока 123. Мы все надеемся, что эта цифра существенно не поднимется.

Коронавирус в Иркутске, 30 апреля: ограничения смягчат с 12 мая

С 12 числа, если ситуация стабилизируется и эпидемия пойдет на спад, мы начнем смягчать ограничения, - сказал Игорь Кобзев. - От того, как в майские праздники мы будем соблюдать режим самоизоляции, зависит, насколько быстро вернемся к нормальной жизни.

А это значит — максимум на дачу. Но с соседями общаться нежелательно. Только отдыхать на свежем воздухе или копаться на грядках.

За майские праздники региональный Роспотребнадзор должен разработать план по выходу из режима самоизоляции с учетом наших особенностей.

Коронавирус в Иркутске, 30 апреля: учитываем вахтовиков

Игорь Кобзев распорядился учитывать количество вахтовиков, прибывающих в муниципалитеты. Должны быть составлены списки организаций, где меняются сотрудники.

Проанализируйте количество людей, график их прибытия. В условиях эпидемии коронавируса это крайне важно, - дал глава региона поручение мэру Усольского района Максиму Торопкину.

Такие же рекомендации актуальны и для остальных глав территорий. Вахтовики перед прибытием на объект или по возвращению домой обязательно отправляются на жесткую самоизоляцию за счет предприятия.

Коронавирус в Иркутске, 30 апреля: продуктовые наборы школьникам выдадут и в мае

Школьникам, которым положено бесплатное питание, продолжат выдавать продуктовые наборы в мае. По просьбам родителей и с учетом опыта других муниципалитетов МУП «Комбинат питания г. Иркутска» добавил в наборы фрукты, яйца и соки.

На майских праздниках дети в обычное время не учатся и льготное питание не получают. Но с учетом ситуации, они будут сформированы за рабочие дни, за три дня при пятидневке и четыре — при шестидневке.

Выдача продуктовых наборов будет проходить по индивидуальным графикам учебных организаций. В мэрии Иркутска отмечают, что наборы отличаются по стоимости и по составу в зависимости от категории льготы, возраста ученика, а также режима учебы – пяти или шестидневная учебная неделя.

Всего бесплатные продуктовые наборы в городе Иркутске получают 19,5 тысяч школьников.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 апреля.