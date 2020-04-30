2020-04-30T13:57:30+03:00
Общество

Мэром Иркутска стал Руслан Болотов

Руслана Болотова выбрали мэром Иркутска на заседании Думы города из 29 кандидатов
Юлия УЛЫБИНА
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Мэром Иркутска стал Руслан Болотов.Мэром Иркутска стал Руслан Болотов.
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Выборы мэра Иркутска состоялись на 12-м заседании Думы города 30 апреля. Решение о том, кто станет градоначальником, депутаты приняли тайным голосованием. Для победы кандидату необходимо было набрать две трети голосов депутатского корпуса - 24. Только что стало известно: новый мэр Иркутска - Руслан Болотов, он набрал 26 голосов.

Ранее специальной комиссией был составлен рекомендательный рейтинг кандидатов, которым депутаты могли руководствоваться при выборе той или иной кандидатуры из 29-ти предложенных.

Тройку этого рейтинга возглавили Руслан Болотов, Антон Логашов, Вячеслав Григорьев. После заслушивания всех кандидатов по итогам тайного голосования мэром Иркутска стал Руслан Болотов, ранее занимавший должность вице-мэра, а до этого – председателя правительства Иркутской области.

Напомним, что 17 марта 2020 года Дума Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова. После этого начался подготовка документации для избрания нового главы города. В областное законодательство внесли изменения, по которым мэра Иркутска избирают депутаты городской Думы из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

НАША СПРАВКА

Руслан Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000-м – ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». С января 2006 года по декабрь 2007 года был главой Шелеховского городского поселения, с декабря 2008 года до января 2011 года – министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. До октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков Иркутска.

В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. 7 августа 2017 года стал исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области. 25 сентября 2017 года кандидатура Руслана Болотова согласована на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.

В декабре 2019 года Руслан Болотов стал исполняющим обязанности председателя правительства региона. 17 марта 2020 года назначен на должность вице-мэра города Иркутска. 30 апреля 2020 года избран на должность мэра Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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