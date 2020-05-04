Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 мая: уже 5 смертей, но шансов заразиться в регионе меньше, чем у жителей Абакана и Новосибирска

Коронавирус в Иркутске на 4 мая. Динамика распространения болезни нарастает. Утром 2 мая - 166 случаев заражения, вечером - уже 177. Утром 3 мая - 185, а по последним данным на вечер этого же дня -195. Прирост за сутки - 18 случаев. Данные на 4 мая мы еще узнаем. К сожалению, прошедшие сутки отметились и трагической новостью - умер 1 из трех заболевших в Бодайбо. Инфекция там была зафиксирована буквально накануне - заболевший из Белгорода и местный его знакомый. Уже третьего мая число случаев в городе золотодобытчиков выросло до трех, а одного из них спасти не смогли. В трагической статистике по Иркутской области теперь 5 случаев смерти заболевших.

Коронавирус в Иркутске, 4 мая: 8 больных на 100 тысяч жителей региона

Эпидемиологи всегда рассматривают ситуацию заражения по распространенности болезни на 100 тысяч жителей, а не по абсолютному ее числу. Если взять общее число больных в регионах Сибири по последним данным к утру 4 мая, то на 1 месте Красноярск с 781 случаев заражения, второе место у Новосибирска -620, тройку замыкает Алтайский край. А в пятерку этого печального рейтинга входит Хакасия - 272 случая и Иркутская область -195. А меньше всего больных в Тыве -47 и республике Алтай - 36.

Но, если воспользоваться медицинской системой подсчета больных на 100 тысяч населения, то ситуация кардинально меняется, потому что учитывается население регионов.

В результате выясняется, что выше всего шанс заразиться у жителя Абакана, настолько здесь высоко распространение болезни - 51, 3 на 100 тысяч населения Хакасии. На второй позиции такого риска - жители Красноярска и края -27, 9 на 100 тысяч, на третьем - Новосибирска - 22, 1 на 100 тысяч. Четвертое место по опасности заразиться коронавирусом у Барнаула и Алтайского края - 21, 6 на 100 тысяч, а пятерку замыкает маленькая республика Алтай, где немного больных, но немного и жителей - 16, 3. Дальше следует Тыва -14, 6 , потом Томск - 11, 9. И вполне благополучна сегодня ситуация в Иркутской области. Несмотря на общий рост случаев - 8, 1 на 100 тысяч населения. В Омской области - 6, 7, в Кемеровской - 6, 3.

Это не повод расслабляться - совсем недавно эти показатели были значительно ниже. Важно иметь в виду также, что на сам Иркутск приходится львиная доля очагов заражения - в городе уже 122 случая болезни, учитывая тех, что из обсерватора и тех, что благополучно вылечились. Тем не менее, это немало.

Коронавирус в Иркутске, 4 мая: 195 случаев в 17 территориях региона

На последней к этому времени карте распространения коронавируса в Иркутской области - те же 17 районов, что сутки назад. Но есть серьезные изменения, и это не только то обстоятельство, что подтверждено 195 случаев заболевания инфекцией. Выздоровело 62 человека, только за прошедший день четверо. Но, за прошлые сутки умер пятый пациент с коронавирусом - в Бодайбо.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Иркутске - 122 человека. Из них 38 пациентов уже выздоровели, четверо умерли. Среди выписавшихся за день двое из обсерватора, эти люди продолжили путь домой. И один контактный. Сейчас с таким диагнозом -51. Среди заболевших есть люди, приехавшие из Таиланда, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Ессентуков, Новосибирска и Забайкалья. В обсерваторах - 13 зараженных.

Далее по численности заболевших идут Иркутский район, Ангарск и Усть-Илимск, где по 12 случаев заражения, в том числе заразившиеся в своем населенном пункте. В Ангарске уже выздоровели пять человек, в Иркутском районе - трое. А вот с Усть-Илимском ситуация тревожная. Еще буквально утром 3 мая здесь было 2 случая - 1 приезжий из Москвы и 1 заразившийся уже в городе, который успел выздороветь. Но, как оказалось, в этом очаге заражения подхватили инфекцию 10 человек. Надеемся, что на этом цепочка заражений в этом северном городке прервется.

Также есть заболевшие в Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Усть-Удинском, Братском, Нукутском, Зиминском, Куйтунском районах, в городах Черемхово, Усолье-Сибирское. О ситуации в Бодайбо мы уже сообщали. В Усть-Куте и Аларском районе зараженные выздоровели.

Коронавирус в Иркутске, 4 мая: в магазинах проходят проверки

Из-за коронавируса торговые центры в Иркутске пока закрыты, в некоторых из них работают только аптеки и продуктовые магазины. Режим самоизоляции продлится в регионе, как минимум, до 11 мая. Ежедневно сводные группы МЧС, силовиков и администрации проводят в 80 торговых точках проверки, чтобы выяснить, все ли соблюдают правила безопасности.

- Нашли более 25 нарушений санитарно-эпидемиологических правил: отсутствует разметка на полу для соблюдения дистанции между покупателями, а также нет масок и перчаток у персонала, - рассказывают в оперативном штабе Иркутской области по борьбе с коронавирусом. - Всем нарушителям выдают уведомления, информацию о них передают в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Напомним, полностью закрыты 25 крупных торговых центров в Правобережном округе, 3 – в Октябрьском, 7 – в Свердловском, 3 – в Ленинском.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 мая.