Косметология в Иркутске: выбираем клинику красоты и процедуры

Стать красивой - это мечта каждой. Даже если другим ваше лицо кажется едва ли не идеальным, сами-то вы знаете - здесь морщинка, а здесь следы от угревой сыпи. Словом, вопрос, как стать еще красивее, никогда не теряет своей актуальности. Тем более что клиники красоты давно перестали быть местом, куда заглядывают только бизнес-леди. Цены доступны. Поэтому «Комсомолка» в Иркутске вместе с экспертом в этой области, врачом-дерматологом, косметологом Максимом Кобец рассказывает о том, как выбрать косметологию в Иркутске.

Косметология в Иркутске: как найти свою клинику и своего врача

Обратите внимание на уровень самой клиники, на опыт работы ее специалистов. Конечно, какие-то уходовые процедуры можно проводить и в салоне красоты, но качественная косметология - это дело профессиональных докторов, специалистов с дипломом вуза. Например, у нас, в Байкальском центре многопрофильной медицины, с пациентами работают опытные врачи - дерматовенерологи, косметологи. И я как профессионал, много лет отдавший этой сфере, могу сказать, что очень часто именно этот фактор имеет решающее значение. Наша внешность ведь не существует сама по себе. На состоянии кожи отражаются имеющиеся заболевания. Поэтому мы, если есть необходимость, направляем пациента к узким специалистам другого профиля.

Максим Кобец. Фото: Байкальский центр многопрофильной медицины

И тут очень важно, что в Байкальском центре многопрофильной медицины занимаются не только красотой. Здесь ведут прием эндокринологи, терапевты, гинекологи, неврологи, флебологи, хирурги. Есть возможность делать высококлассное УЗИ, лабораторное обследование. Именно большой опыт и взаимодействие с другими специалистами позволяют врачам центра предложить пациентам тот уровень косметологии в Иркутске, которому под силу решить большинство проблем с внешностью. И одновременно провести коррекцию состояния здоровья: найти пограничные с болезнью состояния и помочь с ними справиться, оказать помощь в коррекции имеющихся заболеваний, влияющих на внешний вид.

Выбирая клинику, в которой будут заниматься вашим здоровьем и внешним видом, постарайтесь учесть все эти обстоятельства. И, конечно, Байкальский центр многопрофильной медицины всегда ждет вас.

Косметология в Иркутске: как выбрать нужную процедуру

Сегодня в арсенале косметолога огромное количество вариантов воздействия на внешность человека. Это аппаратная косметология, лазерная и инъекционная, нитевые методы, химический пилинг и уход за кожей.

В Байкальском центре многопрофильной медицины все эти направления широко представлены. Здесь мы проводим коррекцию возрастных изменений, шрамов и рубцов; удаляем новообразования кожи, нежелательную сосудистую сетку на лице и ногах, пигментацию, татуировки; сглаживаем пористость и рельеф кожи; лечим локальные жировые отложения и целлюлит.

Фото: Байкальский центр многопрофильной медицины

Для решения той или иной косметологической проблемы существует большое количество методов.

Выбор того, какой метод предпочесть, а косметология в Иркутске предполагает невероятно много возможностей, делает врач вместе с пациентом после тщательной оценки ситуации и состояния его здоровья. Задача врача, как определяем ее мы в Байкальском центре многопрофильной медицины, такова: «Мы работаем качественно и безопасно, чтобы вы были здоровы». А это значит - и прекрасны.

Специалисты ждут вас, уделите себе время!

Косметология в Иркутске: коротко о важном

Эксперт в области красоты, врач-дерматовенеролог Максим Кобец коротко рассказал о самых востребованных сегодня процедурах.

Коррекция возрастных изменений

Никому не нравятся первые признаки старения - морщины, дряблость кожи. Стареют и выдают возраст руки, уходит цвет лица, а само оно теряет форму. Не стоит отчаиваться. Помогут опытный врач и современные методики. Врач подберет тот вариант, который подходит именно вам.

Косметология в Иркутске: уход за кожей лица

Свежая и упругая кожа - это залог внешней привлекательности, никто не спорит. Именно поэтому уход за ней нужен профессиональный.

Врач-косметолог не только определит тип и состояние вашей кожи, но и подберет тот или иной комплекс процедур. От этого напрямую зависит эффективность и результативность лечения.

Косметология в Иркутске: коррекция формы губ

Природа наградила вас тонкими губами, а хочется, чтобы они были полными и чувственными? Это возможно.

Косметологическая процедура не только создает красивые линии, но и прибавляет объем, а также помогает корректировать возрастные изменения. Для контурной пластики применяются инъекции гиалуроновой кислоты. Для этого вычерчивается необходимый контур. Качественное увеличение данной области можно сделать в нашей клинике. Техника подходит для пациентов любого возраста. Препараты вводятся при помощи микроинъекций, а специальные наполнители придают желаемый объем.

Фото: Байкальский центр многопрофильной медицины

Косметология в Иркутске: лечение пигментации кожи

Коричневые пигментные пятна, какие бы проблемы в организме их не вызывали (а причин может быть множество: это и гормональные изменения, и метаболические нарушения, и чрезмерное увлечение загаром, и действие некоторых лекарств), доставляют своим обладателям нервные переживания. Лечение пигментных пятен - очень востребованное направление в косметологии Иркутска и требует комплексного подхода, т.е. совместной работы эндокринолога и косметолога.

Косметологические методы коррекции и лечения приобретенных пигментных пятен включают ежедневное использование осветляющих и фотозащитных средств. Но прежде всего это профессиональные косметологические манипуляции, выбор которых зависит от причины, по которой возникли пятна.

Косметология в Иркутске: лечение сосудистых звездочек на лице и ногах

Это еще одна весьма распространенная проблема, которая доставляет немало беспокойства своим обладательницам. Однако справиться с ней можно. Лучше всего здесь поможет лазер: длина волны подбирается в зависимости от зоны воздействия.

Поскольку удалению подвергаются капилляры очень небольшого размера, какого-либо нарушения кровоснабжения кожи при этом не происходит. Процедуры почти безболезненны и не требуют анестезии. Лечение занимает несколько сеансов и проводится раз в 1 - 2 месяца.

Косметология в Иркутске: удаление доброкачественных образований кожи

Любые бородавки, папилломы и даже родинки, если они расположены в травмируемых местах, мешают. Больше того, они могут вызывать воспаление, боль, инфицирование. А если учесть, что вполне обычные кожные наросты имеют тенденцию к переходу в злокачественные образования, то изменение их цвета, формы и внешнего вида должны служить поводом для обращения к косметологу.

Удаление новообразований производится с помощью лазера и радиоволн высокой частоты.

Косметология в Иркутске: лечение угревой болезни

Угревая сыпь, или как ее называют, акне, развивается из-за закупорки сальных желез и высокой выработки кожного сала.

Наиболее частое явление - это прыщи у подростков и людей молодого возраста. Их причина - изменение гормонального фона, который является регулятором многих процессов в организме. Такая проблема в старшем возрасте - чаще всего это следствие нарушения обмена веществ. По статистике акне страдают до 50% женщин и около 25% взрослых мужчин.

Врач выясняет причины появления акне и назначает комплекс процедур, который включает не только косметологические воздействия, но и диету. Для этого придется проконсультироваться с терапевтом, эндокринологом и косметологом.

Еще раз напоминаем. Косметология в Иркутске предлагает массу вариантов того, как сделать вас еще привлекательнее. Воспользуйтесь ими. В Байкальском многопрофильном медицинском центре всегда готовы проконсультировать вас и оказать необходимую помощь.

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