2020-05-06T07:58:09+03:00
Общество

Когда закончится дистанционное обучение в Иркутске: проходить программу на дому ученики будут до 25 мая

Правительство региона объявило, когда закончится дистанционное обучение в Иркутске из-за коронавируса
Виктория ГЕРКО
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Когда закончится дистанционное обучение в Иркутске: проходить школьную программу на дому ученики будут до 25 мая.Когда закончится дистанционное обучение в Иркутске: проходить школьную программу на дому ученики будут до 25 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Спешим обрадовать школьников и, конечно, их родителей информацией о том, когда закончится дистанционное обучение в Иркутске. Отложить на несколько месяцев книги и тетради, забыть о домашних заданиях и учебе на «дистанционке» можно будет уже с 25 мая. Больше радости, вероятно, эта новость принесет мамам и папам, на плечи которых упал нелегкий труд преподавателей.

Однако до того момента, когда закончится дистанционное обучение в Иркутске, школьникам все-таки придется оставаться на «удаленке». Тем более что для каждого класса предусмотрен список дисциплин, которые школьники должны освоить до конца года.

Итак, ученики, которые заканчивают с 1 по 3 класс, пройдут программу по русскому языку и математике. Такой же перечень предметов для 9 и 10 классов. Выпускникам начальной школы, 4-классникам, добавили к базовым дисциплинам окружающий мир. В 5 классе продолжат изучение математики, русского языка, истории и биологии. В 6-м – русского языка, математики, обществознания, географии. Семиклассники до конца освоят русский и иностранный языки, математику, обществознание, биологию, физику, географию и историю. В 8-м классе - русский язык, математику, обществознание, биологию, физику, географию, историю и химию. По остальным дисциплинам отметки выставят еще до наступления летних каникул.

А для тех, кто в этом году должен получить заветный аттестат зрелости, программу значительно упростили. В последние недели перед государственными экзаменами выпускники будут усиленно готовиться к русскому языку, математике и тем предметам, которые планировали сдавать на ЕГЭ. Кстати, первые тесты одиннадцатиклассники напишут уже 8 июня.

Девятиклассникам повезло значительно больше. Чтобы получить заветную «корочку» нужно успешно сдать лишь два предмета: математику – 19 июня, и русский язык – 24 июня. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Когда закончится дистанционное обучение в Иркутске окончательно? Будут ли школьники изучать предметы дома даже после летних каникул? Ответить на эти вопросы пока сложно. Ситуация с коронавирусом в регионе пока не улучшается. В каком формате пройдет обучение в следующем учебном году, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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