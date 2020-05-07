Коронавирус в Бурятии, последние новости на 7 мая 2020: число больных дошло до 500, в детской больнице карантин, у самозанятых льготный налог

Коронавирус в Бурятии, 7 мая. Болезнь набирает обороты. Статистика распространения коронавируса увы, не говорит о том, что она стабилизировалась на определенном уровне. Только накануне заразилось 49 человек. А всего больных 499. Это очень много. И все-таки мы надеемся на перелом в борьбе с заболеванием.

Коронавирус в Бурятии, 7 мая: в республиканской детской больнице карантин

Это связано с тем, что у двух сотрудников хирургического корпуса больницы обнаружен коронавирус. В связи с чем в корпусе обьявлен карантин, запрещены прием новых пациентов, их перевод и выписка.На карантине в отделениях хирургического корпуса сейчас находится 229 человек: 131 пациент, 36 ухаживающих и 62 медика.

Для того, чтобы дети на это время не остались без экстренной хирургическои помощи детям, в соседнем корпусе развернуты отделения экстреннои хирургии, травматологии с кои ками неи рохирургии, ЛОР и реанимации. Медицинскую помощь оказывает медицинскии персонал, находившийся до этого в резерве. Нужные обследования маленьких пациентов проводятся без задержек, медикаментов хватает.

Коронавирус в Бурятии, 7 мая: Санитарная авиация Бурятии получила самолет Л-410

С первого мая у отделения санитарнои эвакуации Территориального центра медицины катастроф РБ впервые появилась возможность доставлять пациентов из раи онов республики самолетом Л-410, оснащенным медицинским модулем. Л-410 практически всепогоден, а значит, эвакуация пациентов возможна всегда, даже ночью, была бы освещена взлетно-посадочная полоса. Это должно поспособствовать повышению оперативности доставки больных. Причем вывозить больных можно как в Улан-Удэ, так и в и близлежащие Федеральные центры.

Так, на сегодняшнии день выполнено данным воздушным судном 2 санитарных задания, в ходе которых эвакуировано 3 пациента.

Коронавирус в Бурятии, 7 мая: спецрежим для самозанятых введен

Депутаты Народного Хурала поддержали инициативу правительства Бурятии о введении в республике специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который позволит самозанятым не только легализовать предпринимательскую деятельность, но и воспользоваться мерами государственной поддержки.

Это помощь самозанятым ( это все, кто самостоятельно производит товары и услуги и соответственным образом зарегистрирован), она особенно остро необходимая в период коронавируса.

- Налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог. Это самостоятельный налоговый режим, переход на который является добровольным. Для регистрации в качестве самозанятого достаточно просто зарегистрироваться в мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог», - объясняют в правительстве республики.

Размер налоговой ставки на доходы самозанятых льготный. При оказании услуг или продаже товаров обычным людям он составляет 4%, в случае работы с фирмами или индивидуальными предпринимателями – 6%. Из уплаченной суммы 63% зачисляется в бюджет региона, 37% - в Фонд медицинского страхования. Более того, при выборе специального режима «Налог на профессиональный доход» автоматически предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс рублей в год.

По информации Управления Федеральной налоговой службы на 1 апреля 2020 года, на специальный налоговый режим получили возможность перейти более 11,4 тыс индивидуальных предпринимателей республики.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 7 мая 2020 года.