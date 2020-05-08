Коронавирус в Бурятии, последние новости на 8 мая 2020: призывников проверят за три дня до отправки на сборный пункт

Коронавирус в Бурятии, 8 мая. Больных уже 518. Много. Министр здравоохранения Евгения Лудупова объясняет — самый массовый очаг заболевания в Кижинге. И очень много контактных.

Коронавирус в Бурятии, 8 мая: в Кижинге 66 больных

В Кижингинском районе 530 человек под наблюдением, а 66 пациентов лечатся, частью на дому, под жестким контролем медицинских работников. В обсерваторе 24 человека. Медики Кижингинской ЦРБ все выходные делали подворовой обход жителей села Максахон и выявляли тех, кому нужна медицинская помощь.

Кроме того, продолжается регистрация заболевания среди вахтовиков, прибывших с Ямала и всех контактных. Готовится и встреча вахтовиков с Якутии. Первый рейс, которым они прилетят - 9 мая. Все их отправят в обсерваторы. И, несмотря на предварительные отрицательные анализы, всех повторно обследуют.

Кроме того, в связи с увеличением числа больных, еще 60 мест для пациентов средней степени тяжести открыли на базе онкодиспансера. Другого варианта сейчас нет — и инфекционная больница, ковидный госпиталь заполнены пациентами.

Коронавирус в Бурятии, 8 мая: призывников проверят на инфекцию

Нынешняя ситуация, так или иначе, затрагивает практически все сферы жизни и все категории жителей, в том числе и тех молодых людей, которые должны быть призваны в армию. Порядок прохождения медицинских осмотров для них, конечно, будет не такой, как всегда до этого.

Так, будет проводиться обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 за 3 дня до отправки на республиканский сборный пункт, по направлению военного комиссариата города или района. Для того, чтобы брать пробы у призывников, планируется использовать мобильный комплекс республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. В работе будут участвовать медики поликлиники №1 и противотуберкулезного диспансера.

Для предотвращения распространения коронавируса среди призывников будут также проведены измерение температуры и медосмотр на симптомы ОРВИ.

Коронавирус в Бурятии, 8 мая: новый порядок медосмотров работающих

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции минздрав и правительство региона ограничили проведение диспансеризаций и профилактических медосмотров. Во-первых, это сделано с целью предотвращения скопления людей в медицинских организациях, а во-вторых, с целью недопущения отвлечения медицинского персонала от борьбы с коронавирусной инфекцией.

Теперь медицинские организации будет проводить периодические осмотры работникам только в том случае, если без этого не обойтись ( есть отдельные виды деятельности, где это обязательно).

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 8 мая 2020 года.