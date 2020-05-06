Онлайн-спектакли в Иркутске: расписание трансляций на май

Поклонников театрального искусства во время режима самоизоляции утешают только онлайн-спектакли в Иркутске. Расписание на май накануне опубликовали Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского и Театр кукол «Аистенок». Доступны трансляции будут только ограниченное время, так что сохраняйте себе афишу и ставьте напоминания в ежедневниках, календарях или смартфонах.

Онлайн-спектакли в Иркутске: музыкальный театр покажет три спектакля о любви

Сотрудники Иркутского музыкального театра решили в мае поговорить о любви – о том, какая она разная, какие качества в нас пробуждает, на какие поступки может подвигнуть. На официальном Youtube-канале покажут два спектакля главного режиссера театра Анны Фекета постановку «Анна и адмирал. История любви» и музыкальную комедию «Дамский портной», а также драму «Цезарь и Клеопатра», поставленную заслуженным деятелем искусств России Владимира Подгородинского. Спектакли к просмотру будут доступны только 24 часа с 12.00 дня указанного в афише до 12.00 следующего.

«Анна и адмирал. История любви», 16+

Музыкально-пластический спектакль в одном действии о любви адмирала Александра Колчака и Анны Тимиревой. В основе постановки - их переписка, дневники. Постановка расскажет иркутянам о стойкой женщине, которая смогла сберечь свою любовь, несмотря на одиночество, клевету, лагеря и даже смерть.

«Наш спектакль – это органичный сплав музыки, хореографии и слова. Роль Александра Колчака исполняет солист балета Юрий Щерботкин, роль Анны Тимиревой – артистка театра Анна Рыбникова», – рассказала пресс-службе Музыкального театра режиссер Анна Фекета.

КОГДА: 5 и 16 мая

«Дамский портной», 16+

"Дамский портной". Фото Игоря СИРОХИНА, предоставлено Иркутским музыкальным театром

Музыкальная комедия в двух действиях. Действие спектакля происходит во Франции. Любовные интрижки, неловкие ситуации, вызванные ими. Доктор не ночевал дома, рассказал невероятную историю, как спасал соседа от гибели. Но тут… в гости приходит тот самый сосед в добром здравии.

КОГДА: 10 и 14 мая

«Цезарь и Клеопатра», 16+

Музыкальная драма. Знаменитая история любви великого полководца и юной Клеопатры, которой суждено стать повелительницей Египта.

«Отдавая Клеопатре свое сердце, свой разум, свой жизненный опыт, Цезарь приобретает ее энергию, молодость, взгляд на жизнь. Ведь любовь – процесс обоюдный», – рассказал сотрудникам театра режиссер спектакля Владимир Подгородинский.

КОГДА: 21 и 28 мая

Онлайн-спектакли в Иркутске: театр кукол «Аистенок» представит спектакли для детей и взрослых

Иркутяне уже давно знают, что театр кукол – он не только для детей. В репертуаре «Аистенка» есть несколько «взрослых» постановок. Их, а также спектакли для детей в мае будут показаны на Youtube-канале.

«Бетховен. Разговорные тетради», 14+

Пластический спектакль о жизни и творчестве знаменитого музыканта, классика Людвига ван Бетховена. Эта постановка рассчитана на обычных зрителей, слабослышащих и глухих. Действия персонажей и поступки будут понятны без слов.

«История Бетховена в этом ключе выбрана не случайно», - рассказывают в Иркутском областном театре кукол «Аистенок». – «Ведь классик написал свои лучшие сочинения, будучи уже глухим».

Над спектаклем работали приглашенные специалисты из Москвы - режиссер Наталья и хореограф Максим Пахомовы.

КОГДА: 8, 15 и 29 мая, доступ к просмотру с 18.00 до 23.00

"Золотой цыпленок", 4+

"Золотой цыпленок". Фото с официального театра кукол "Аистенок"

Постановка, которая замет всего 45 минут времени вашего ребенка, но доставит уйму радости. По отзывам от родителей на официальном сайте посмотреть ее могут и дети от двух лет. «Аистята» расскажут историю о доброте, дружбе, любви в стиле музыкального детектива.

КОГДА: 9, 10, 30 мая, доступ к просмотру с 10.00 до 14. 00

"Приключения Буратино", 4+

Спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого. Известная история деревянного мальчишки, которому удается найти верных друзей. А дружба – это, как есть, богатство. В постановке задействованы актеры и различные куклы — тростевые, трюковые, ростовые и тантамарески – и элементы мультипликации.

КОГДА: 16, 17, 31 мая, доступ к просмотру с 10.00 до 14. 00

"Сказки с небесного чердака", 5+

Постановка, в основе которой чудо-небылицы знаменитого сказочника Степана Писахова. Спектакль объединяет несколько веселых, забавных и ироничных историй про деда Малину, тетку Перепилиху и других самобытных героев.

- Вы узнаете, кто живёт на Луне, как поют мороженые песни, как вырастить гигантское апельсиновое дерево и многое другое, — гласит анонс на сайте театра.

КОГДА: 23 и 24 мая, доступ к просмотру с 10.00 до 14. 00

Онлайн-спектакли в Иркутске: ТЮЗ покажет сказку и военный спектакль

«Сказка о Золотой рыбке», 6+

"Сказка о Золотой рыбке". Фото: предоставлено Иркутским театром юного зрителя им. А. Вампилова

Можно смело сказать, что такого вы еще не видели. «Сказку о Золотой рыбке» в Иркутском театре юного зрителя им. А. Вампилова решили поставить в формате театральной фантасмагории. «Тюзовцы» решили показать, в какое чудище можно превратиться, если перестанешь ценить то, что имеешь, зазнаешься и будешь ставить материальные блага превыше всего. Сказка как и прежде учит ребят добру, любви и прощению.

КОГДА: 6 мая, до 23.00

«Победитель», 14+

Спектакль о войне по произведениям Виктора Астафьева и дневникам Иннокентия Смоктуновского. Его поставил иркутский режиссер Александр Гречман. Показ приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Тюзовцы» расскажут историю 18-летнего солдата Кольки Костяева, чья юность оказалась полна несбывшихся надежд и не случившейся любви.

КОГДА: 7-11 мая, доступ открыт до 23.00 11 мая

Такие онлайн-спектакли в Иркутске покажут актеры в мае. Стоит отметить, что на канале Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова в свободном доступе в любое время можно посмотреть ретроспективные постановки, которых уже нет в репертуаре. Театр народной драмы Иркутска на своем канале также разместил видеозаписи спектаклей для взрослых и детей.

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