Священник вместе со своей дружиной спасает села от лесных пожаров

СВЯЩЕННИК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

- «Алло, отец Александр, у нас тут огонь к деревне Мирсаново подбирается, нужна помощь, скорее приезжайте!»

Такими тревожными звонками настоятеля Петропавловского храма из поселка Шилка Забайкальского края священника Александра Тылькевича уже давно не удивишь. Нет, священнослужитель не служит в пожарной охране, он не военный, и в МЧС не подрабатывает. Зато все жители Шилки и соседних поселков отлично знают добровольную дружину отца Александра, которую он сколотил три года назад для борьбы с лесными пожарами. Вот и этой весной, когда огненная стихия в лесах Забайкалья снова захватила леса, батюшка первым принял на себя неравный бой.

- Село Мирсаново мы с Божьей помощью отстояли! - отвечает на звонок корреспондента "КП-"Иркутск" отец Александр. - Какой-то злодей бросил спичку и понеслось. Пал травы подошел на расстояние в 500 метров от домов. Местные в панике. Позвонили пожарным и мне заодно. Мы заполнили ранцы под завязку водой и в бой. Правда, уже там поняли, что так село не спасти. Пришлось пускать встречный огонь, так и отбили село от стихии.

12 лет Александр Тылькевич отслужил в милиции. Фото: Агата КАРАСЕВА.

СВОЯ ДРУЖИНА И СОБСТВЕННЫЙ ТАНК

Конечно, полностью справиться с крупным пожаром добровольная дружина, в которую помимо отца Александра входят прихожане храма, казаки и местные старшеклассники, не сможет. Особенно с верховым. Их главная задача - удержать огонь до приезда профессионалов. Телефон священника и его команды есть у всех местных служб. Если нужна помощь, отец Александр готов выехать в любой момент. Как говорит он сам, вместе с дружиной он хоть и находится на подхвате, но зато его команда всегда в полной боевой готовности.

Отец Александр выезжает на пожар прямо в рясе. Фото: Агата КАРАСЕВА.

Кстати, специализируется дружина не только на пожарах. Помогают пострадавшим от наводнений и доставляют гуманитарную помощь в отдаленные северные районы, куда невозможно добраться даже на вертолете.

- Для этого запаслись техникой и оборудованием, - говорит священник. – Помимо ранцев с водой, возим с собой двухкубовую бочку с помпой и шлангами. Еще есть агрегат, который воздухом сбивает пламя. Ну а передвигаемся на нашем танке, а точнее на вездеходе ГАЗ-73 ГТМУ с гусеницами. Его нам подарил патриарх Кирилл. Еще мы сами переделали ГАЗ-66, поставили туда двигатель от БТРа. Это и есть наша пожарная машина. Любя прозвали ее «Малыш». Иногда бывает, я прямо в рясе прыгаю за руль и несусь на тушение.

Готов к спасению сел и поселков! Фото: Агата КАРАСЕВА.

В РЯСУ ИЗ МИЛИЦЕЙСКОГО КИТЕЛЯ

А ведь еще 20 лет назад о служении Богу Александр Тылькевич и не думал. 12 лет своей жизни он отслужил в отделе транспортной милиции. Дорос до начальника штаба и звания старшего лейтенанта. Погоны капитана не успел получить, так как решил стать священником. А подтолкнула его к этому болезнь старшей дочери Кристины, которая родилась с пороком сердца.

- Однажды, после операции хирург вышел к нам и произнес фразу, которая перевернула мою жизнь: «Я сделал все, что мог, теперь молитесь», - вспоминает Александр. – После этого мы с женой первый раз в жизни пошли на исповедь. Помогло! Сейчас дочери уже 23 года, она здорова и учится на врача.

Пал травы не страшен для священника. Фото: Агата КАРАСЕВА.

Александр начал чаще ходить в храм. Вскоре познакомился с бывшим владыкой Читинским и Забайкальским Евстафием. После разговора с ним, Александр и решил подать рапорт об увольнении из органов.

- Он сказал мне: «Хватит, повоевал уже, надо Богу служить», - говорит отец Александр. – Отвечаю, мол, во мне нет ни одного достоинства, не похож я на священника. А он выдает: «У меня тоже нет ни одного». После этих слов я все бросил, уволился за два месяца до получения капитана. Коллеги были в шоке. А я просто взял да поступил на пастырские курсы.

Добровольная дружина отца Александра. Фото: Агата КАРАСЕВА.

Сейчас в семье Александра Тылькевича 12 (!) детей: 2-е своих и 10 приемных. Кстати, из-за любви к ребятишкам, Александр реализовал в Шилке проект «Детская деревня». Его суть в том, что на территории, расположенной рядом с храмом, обустроена жилая и досуговая зона для детей сирот. По проекту это четыре дома, в которых детишки проживают со своими приемными родителями. А еще священник участвует в съемках документальных фильмов про родные края.

- Даже актера Андрея Мерзликина удалось на съемки пригласить, - говорит отец Александр. - Мы с ним познакомились в аэропорту, я в рясе летел в Читу, он на съемки в Иркутск. Андрей сам подошел ко мне, пожал руку. Я его и не узнал, телевизор то не смотрю. Жена уже потом объяснила кто это. Андрей оказался очень благочестивым человеком, сам прислуживает в храме, воспитывает четверых детей. Общаемся с ним до сих пор.

На днях священник отстоял село, к которому подошел огонь. Фото: Агата КАРАСЕВА.