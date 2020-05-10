Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 мая 2020: инфекция в Киренске, и снова - в Усть-Куте

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 мая. По последним данным, в регионе зафиксировано 289 заражений. В больницах сейчас находится 206 человек, еще 78 выписаны. Шестерых спасти не удалось.

Уже завтра, 11 мая, должен стать известен подробный поэтапный план выхода из самоизоляции. Безусловно, разрабатывая его, эпидемиологи предупреждают, что в случае резкого ухудшения ситуации придется снова «закручивать гайки». Поэтому, да и ради заботы о самих себе, необходимо помнить об обязательном и тщательном мытье рук, использовании санитайзеров и ношении масок в людных местах.

Коронавирус в Иркутске, 10 мая: болезнь захватывает новые территории

Полтора месяца прошло с начала проникновения коронавируса в Иркутскую область. Первыми инфекция заняла Иркутск и ближайшие к нему территории. Довольно долго держался север области, но на прошедшей неделе он стал один за другим сдавать рубежи. Накануне зараза попала в Киренск. Больной приехал туда из Усть-Кутского района. Сейчас он изолирован и находится в больнице. Рассмотрим карту подробнее.

Самая опасная точка в регионе — областной центр, крупный город, транспортный узел. На штабе по предотвращению распространения коронавируса не раз отмечалось, что заражение в Иркутске уже давно стало внутренним. Конечно, изначально вирус в город привезли. В списке стран и городов, откуда его «импортировали»: Таиланд, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Волгоград, Новосибирск, Забайкальский край, Камчатка...Но важно, что уже 108 подхватили вирус в регионе.

В зоне риска — ближайшие к областному центру территории, такие как Иркутский рйон, большая часть поселков и сел которого — давно уже фактический пригород. Это вполне логично, как и то, что в районе — 17 заразившихся, 11 из которых встретились с инфекцией в Иркутске.

Третьим по количеству заболевших следует Ангарск с 16 случаями, 6 человек уже выздоровели.

Отдельно обратим внимание на север региона. Наибольшее число заразившихся — в Усть-Илимске — 14, из которых только один человек выздоровел. Новая точка на карте распространения инфекции — не только Киренск, но и Усть-Кут. После выздоровления приехавшего из Таиланда город долго «держался». Но сейчас там три новых случая. Растет число больных и в Братске. Их даже поделили территориально. В самой северной столице региона — 8 случаев. Шестеро приехали из Москвы и один получил коронавирус, общаясь с ними. Один житель города, в свое время приехавший из Испании, давно выздоровел. А в Братском районе источником инфекции оказался житель Нижнего Новгорода. Он заразил и своего знакомого.

Выросло число больных в Черемхове. Здесь зафиксировано 8 случаев, при этом семья из шестерых человек уже выздоровела. По 4 подтвержденных диагноза COVID-19 в Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Бодайбо и в Осинском районе. Трое заболевших в Шелеховском районе. По два случая инфицирования в Братском, Куйтунском, Эхирит-Булагатском районах. Единичные случаи заражения выявлены в Зиминском и Усть-Удинском районах. В списке зараженных территорий еще числятся Нукуты и Аларский район. Но люди там выздоровели. Так выглядят последние новости по коронавирусу в Иркутске на 10 мая.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 мая 2020.

Коронавирус в Иркутске: более 80 сибиряков вылетят из Китая

Продолжается вывоз российских граждан из-за рубежа на родину. Накануне в графике вывоза из-за границы, который публикует Минкомсвязь РФ, появился рейс из Китая. Конечная точка перелета – Иркутск. Самолет вылетит из Сицзяо 13 мая в 18.30 по местному времени.

«Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Иркутской области, Красноярском крае, Забайкальском края, Республике Бурятия, Республике Тыва», - сообщает Telegram-канал «Госуслуги: Китай-РФ», созданный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Списки пассажиров формируются. Напомним, прибывших, как и тех, что ранее вернулись такими же рейсами из Таиланда и Вьетнама, доставят в обсерватор. Если они живут в Иркутске - то домой, где будет необходима обязательная самоизоляция. Скорее всего, Бурятия сразу заберет своих.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 10 мая.