Коронавирус в Бурятии, последние новости на 10 мая 2020: ограничения продлены до конца месяца, самый большой очаг - в Кижинге

Коронавирус в Бурятии на 10 мая. Ситуация осложняется. По последним данным, в республике уже 570 случаев болезни ( обновляется). Есть и положительные новости — уже выздоровел 171 больной, это немало. К сожалению, число смертей также увеличилось — пять.

- Ушел из жизни пациент 89 лет, который долго был на аппарате ИВЛ, - говорит министр здравоохранения Евгения Лудупова. - Еще 23 апреля он был госпитализирован с пневмонией. Несмотря на наши усилия, спасти пожилого человека, у которого была хроническая обструктивная болезнь легких и на фоне этого развившаяся пневмония, мы не смогли.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 10 мая.

Коронавирус в Бурятии, 10 мая: все больше больных в Кижинге

Основной очаг заболевания, который дает сегодня рост числа инфицированных - это Кижингинмкий район.После подворовых обходов список подозрительных случаев расширился и мы дополнительно еще в обсерватор людей направляем, - рассказывает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Идет ежедневная госпитализация в Кижингинскую и Хоринскую районные больницы, где есть специализированные отделения.

Евгения Лудупова отметила, что умерший 89-летний житель Бурятии также заразился от этого очага.

Тех, у кого развивается вирусная пневмония,доставляют санавиацией в республиканскую инфекционную больницу. Девятого мая прошла транспортировка двух пациентов.

Коронавирус в Бурятии, 10 мая: проверяют здоровье вахтовиков

Накануне вечером первый борт доставил из Якутска 106 человек. А 11 мая второй борт привезет остальных, всего 260 рабочих. По данным Якутии, анализы на коронавирус у всех отрицательные. Их разместят в обсерваторе и на 2-3 день проведут обследование. Безусловно, все надеются на то, что опасный диагноз ни у кого не подтвердится.

А в это время начались проверки вахт на севере республики. В одной из артелей Баунтовского района подтвердился случай коронавируса. Теперь идет обследование всех коллег заразившегося. Подготовлена к приему больных Баунтовская ЦРБ.

Коронавирус в Бурятии, 10 мая: режим самоизоляции продлен до 31 мая

Правда, жесткие условия — прежде всего для тех, кому 65 лет и старше, кто имеет серьезные заболевания. Они по-прежнему обязаны не покидать места проживания, за исключением поездок на собственной машине или такси на дачу, о чем надо направить уведомление на интернет-портал «Работающая Бурятия». Работа для них исключена, только удаленно.

Все остальные могут ездить на работу и за покупками товаров либо в ремонтные мастерские. Поскольку торговля и сфера услуг с 10 мая как раз и пополнила разрешенные сферы деятельности (полностью исключая общепит и массовые мероприятия в любой форме). Можно поехать и на дачу, но также подав уведомление на портал. Разрешено ухаживать за родными, а также привозить им продукты и лекарства. В остальном придется сидеть дома, кроме случаев выхода в магазин, аптеку, а также — чтобы вынести мусор.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 10 мая.