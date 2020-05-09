Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 мая: около 80% компаний уже работают, скоро откроют новые фирмы

Коронавирус в Иркутске, 9 мая. Инфекция распространяется все больше. По последним данным, в регионе 271 подтвержденный случай коронавируса. В больницах — 188 человек. О ситуации — подробнее. Но начнем с того, без чего обойтись в День Победы невозможно. С праздником!

«Праздник важный для всех нас, особенный и ценный. И очень жаль, что мы не сможем отметить его вместе. Не увидим парад, не пройдем по улицам «Бессмертным полком», не обнимем друзей и близких, - отметил Игорь Кобзев в своем Инстаграме . - Но это не значит, что мы не сможем отпраздновать. Никакие обстоятельства, никакая эпидемия не отнимет у нас День Победы.»

С этим согласятся все. Ровно в полдень каждый из нас, выйдя на балкон, сможет исполнить знаменитые «Катюшу» и «День Победы». В 15 часов почтим память героев минутой молчания.

А вечером, в 22 часа, зажжем у своих окон свечи или фонарики и поставим рядом портреты родных и близких, прошедших войну, — тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу.

Этот день иркутянам предложено провести дома, смотреть фильмы о войне, слушать песни военных лет. А вот жители тех многоэтажек, где живут ветераны войны, вместе с ними послушать выступления агитбригад.

А теперь — к коронавирусу, из-за которого наше общение перешло в онлайн.

Коронавирус в Иркутске, 9 мая: статистика

При анализе новых случаев заражения ( этими данными поделились в оперштабе ) очевидно, что процент завозных случаев среди них все меньше , а тех, кто подхватил инфекцию внутри региона — все больше . Особенно это касается Иркутска и пригорода, где вирус уже «ушел в массы». Среди тех 183 ( данные обновляются) , кто в перечне заболевших среди иркутян, есть жители Москвы, Ессентуков, Новосибирска и даже Камчатки.Но больше всего тех, кто подхватил инфекцию в областном центре -99.

Из общего числа заболевших коронавирусом (271 человек) 24 случая - это дети до 18 лет. Наибольшее число заболевших (89 человек) - возрастная группа от 30 до 49 лет. Показатель на 100 000 населения на сегодня составляет 11,2, - доложил накануне руководитель Управления Роспотребнадзора Иркутской области Дмитрий Савиных.

Коронавирус в Иркутске, 9 мая: кому разрешат работать

Честно говоря, низкий индекс самоизоляции в Иркутске не потому, что все его жители безответственные и не хотят выполнять требования эпидемиологов. В городе много открытых производств.

Только цифры. Продолжают работать 76,8% предприятий региона с численностью сотрудников более 640 тыс. человек. В сфере малого бизнеса продолжают деятельность около 48% индивидуальных предпринимателей, в их бизнесе занято более 32 тыс. человек.

- В Иркутской области уже с апреля обозначен большой перечень отраслей, которые могут работать. Если Москва и Московская область только с 12 мая разрешают деятельность строительных организаций, то мы это сделали еще 4 апреля, - сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

После 12 мая откроется еще больше производств.

Есть план - постепенно начать открывать разные виды бизнеса. Конечно, многое будет зависеть от того, как много людей пользуется услугами той или иной компании, насколько предприниматели готовы обеспечить безопасный режим, - считает президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь.

В то же время нельзя допустить разгула инфекции.

Основная наша задача – сохранение бизнеса и рабочих мест. В регионе уже расширен список предприятий, которым разрешено работать. Главное, чтобы послабление мер не привело к резкому росту заболеваемости. Поэтому контроль соблюдения санитарных норм и правил дезинфекции должен быть жестким и постоянным, - отметил Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске: пик не пройден, после 11 мая будет решено, продлевать ли самоизоляцию

Только потеряв свободу, начинаешь ценить ее и возможность свободно ходить и ездить не только по городу, а и по стране. Уже больше месяца Иркутск на самоизоляции. Поэтому главный вопрос, который интересует всех — скоро ли снимут ограничения?

Ответ, увы есть. И он не такой оптимистичный, как хотелось бы.

«Пик не пройден, режим самоизоляции продолжается. Решение продлевать его или нет будем принимать по результатам майских праздников. До 11 мая разработаем план постепенного выхода из ограничений.» - отмечает глава региона.

Коронавирус в Иркутске, 9 мая: ждем вахтовиков

В ближайшие дни Иркутск встретит вахтовиков, вернувшихся с пораженных коронавирусом месторождений Якутии. Их сразу отправят в обсерватор, где медики проведут им тестирование и тщательным образом проверят состояние здоровья. Находиться на обязательной самоизоляции рабочим и инженерам предстоит две недели. И только потом, если повторные пробы покажут отсутствие болезни, можно будет возвращаться домой.