2020-05-08T22:54:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 9 мая 2020: открываются предприятия и магазины

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии на 9 мая
Вячеслав КИЙСКИЙ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 9 мая 2020: открываются предприятия и магазины.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 9 мая 2020: открываются предприятия и магазины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Бурятии, 9 мая. В республике уже 548 случаев заражения коронавирусом. Это очень высокий показатель — примерно в 5 раз в пересчете на 100 тысяч населения больше, чем в соседней Иркутской области.Справедливости ради, проверено на коронавирус тоже немало — 44 тысячи человек или практически каждый двадцатый житель региона.

Коронавирус в Бурятии, 9 мая: открываются предприятия сферы услуг и магазины

Итак, с 10 мая открывают свои двери огромное количество предприятий малого и среднего бизнеса. Всего определено 15 категорий таких предприятий. Вот они.

Это компании, специализирующиеся на химчистке и стирке, ремонте компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой техники и бытовых приборов. Жители Бурятии смогут отнести в ремонт обувь, заказать в ателье одежду, сделать новые ключи, отремонтировать часы и ювелирные изделия. Водителям можно будет съездить на автомойку.

Открывают свои двери книжные, мебельные, цветочные магазины. Разрешено торговать бытовой техникой и электроникой, автомобилями и мотоциклами. Начнут работу предприятия, занятые в сфере обработки вторичного сырья, лома, отходов.

Возобновят деятельность фирмы, предоставляющие кадастровые, консалтинговые и бухгалтерские услуги. А также саморегулируемые организации арбитражных управляющих.

Это решение стало самым большим событием для республики, знаком будущей победы над коронавирусом. 9 мая стало для республики новой точкой отсчета в борьбе с болезнью.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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