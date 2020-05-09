Акция "Бессмертный полк" в Иркутске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Акция "Бессмертный полк" в Иркутске 9 мая 2020 года. Для вас - прямая онлайн-трансляция.Смотрите вместе со всей страной. Видеоряд из портретов абсолютно всех ветеранов, чьи фото были загружены на сайт «Бессмертного полка», появится в трансляции онлайн-шествия. Да, увы.. Бессмертного полка", гордо шагающего по центральным улицам городов и сел в память отцов и дедов, в этом году не будет. Вирус порушил все планы. Но полк будет! Он «пройдет» на 200 медиаэкранах и в онлайн-кинотеатрах в виде видеоряда с портретами всех ветеранов и их именами. Трансляцию виртуального шествия можно будет посмотреть на сайте «Бессмертный полк России», на телеканалах, а также, в социальных сетях, в онлайн-кинотеатрах. Мы предлагаем вам вглядеться в лица героев, отстоявших нашу землю, на сайте "Комсомолки".

Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2020 года набрала популярность. К 8 мая россияне оставили около двух миллионов заявок. И виртуальное шествие полка продлится до тех пор, пока единым строем не пройдут все герои прошедшей войны.

Акция "Бессмертный полк" в Иркутске 9 мая 2020 года - в "Молчановке"

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

В течение всего дня с 11.00 в социальных сетях Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, знаменитая "Молчановка", будет знакомить нас с героями-земляками.

«В онлайн-марафоне «Иркутский «Бессмертный полк» онлайн» представим более 1400 фотографий героев, которые родились, жили или призывались на войну с территорий нашего региона», - рассказали в «Молчановке». – «Будем транслировать фото ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны».

Так пройдет акция "Бессмертный полк" в Иркутске 9 мая 2020 года. И, само собой разумеется, что жители города будут с гордостью делиться в комментариях к постам фотографиями и историями своих воевавших дедов . А работники библиотеки обещают, что эти рассказы попадут в онлайн-марафон следующего года.

Акция "Бессмертный полк" в Иркутске 9 мая 2020 года:смотрим фильмы, вспоминаем

Видео Бессмертного полка прошлых лет 9 мая покажут на Youtube-каналах и в социальных сетях Художественного музея им. В. П. Сукачева и Иркутского областного кинофонда. Музейщики представят иркутянам фильм «Я вернусь в Бессмертном полку» об акции 2018 года, а сотрудники кинофонда – ленту «Бессмертный полк» из кинолетописи Иркутской области «Земля у Байкала» 2015 и 2016 годов.

А еще 9 мая в 22. 00 жителей Иркутска призывают включить в окнах фонарики во время акции «Свет Памяти». Она начнется в 22.00. Можно и нужны оказать в окнах фото своих солдат, вернувшихся и не вернувшихся с той войны