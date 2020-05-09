Помогите животным: зоопарку Иркутска приходится продавать одних, чтобы прокормить других

«Они такие милые, нам так жалко расставаться с ними», - едва не плача говорят сотрудники Сибирского зоопарка в Иркутске. Накануне им пришлось договариваться о продаже сурикатов – мальчика и девочки, которые родились у них месяц назад.

Одного из малышей в скором времени заберут в Красноярск. Предварительная договоренность имеется. Если найдется покупатель на вторую зверушку, то и с ней придется расстаться. Малыши вот уже месяц живут даже без имени, чтобы сильно к ним сотрудники зоопарка не привязывались. Хотя это помогло мало.

«Мы никогда бы этого не сделали, если бы нас не вынудили сложившиеся условия: наша денежная «подушка» иссякла уже давно, запасы провизии, купленные летом на зиму, тоже, выживаем сейчас только на пожертвования горожан», - рассказала «КП» директор филиала «Сибирского зоопарка» в м-не Солнечный Ирина Коробейникова. – «Мы действительно столкнулись с очень серьезной проблемой выживания».

Один малыш скоро уедет в Красноярск. Фото: "Сибирский зоопарк"

Конечно, попадут сурикаты только к профессионалам, которые умеют ухаживать за ними. Но не обязательно в зоопарки – вряд ли там сейчас нужны новые рты. Сурикатики вполне могут жить в домах или квартирах при условии, что там есть кошка или собака.

«Сурикаты – плотоядные хищники, которые живут семьями, они не одиночки», - рассказывают зоологи. – «Они, как и еноты, очень общительные. Умные, даже поддаются дрессировке. Они любвеобильные, требуют много внимания».

Действительно в Интернете есть много фотографий и видео, как выгуливают сурикатов на шлейке, подобной той, что у маленьких собачек. Но купить суриката удастся только после серьезного собеседования с ветеринаром зоопарка. Обзавестись таким питомцем можно будет, если специалист полностью будет уверен, что вы справитесь с уходом за ним и создадите все необходимые условия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/778119" frameborder="0"></iframe> Зоопарку Иркутска приходится продать малыша-суриката, чтобы прокормить других животных.Видео: предоставлено "Сибирским зоопарком"

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь

Банковские реквизиты вы можете узнать из публикаций в Инстаграме зоопарка. Помогать можно не только финансово, каких продуктов не хватает в данный момент подскажут в Сибирском зоопарке по тел. (3952) 717-317, 8-983-407-70-38.

Всегда нужны фрукты, крупы, мясо, яйца, молочные продукты. Принять их могут в филиале по адресу проспект Маршала Жукова 36/4 (у ледокола «Ангара»). Если боитесь контактировать, продукты с 10.00 до 20.00 можно оставить прямо на крыльце, постучать и отойти.