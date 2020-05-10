2020-05-10T15:42:41+03:00
Звезды

Герой суперзвезды: Сергей Зверев впервые рассказал о своем деде-фронтовике

Суперзвезда гордится родственником-героем [видео]
Мария ОСИПОВА
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Герой суперзвезды: Сергей Зверев впервые рассказал о своем деде-фронтовикеГерой суперзвезды: Сергей Зверев впервые рассказал о своем деде-фронтовикеФото: Олег ЗОЛОТО
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Стилист Сергей Зверев опубликовал в Instagram короткое видео, на котором впервые рассказал о своем деде – ветеране Великой Отечественной войны. Как и сам «король гламура», его дед родился на Байкале, в селе Гужиры Слюдянского района Иркутской области. Фронтовик, по словам стилиста, прошел всю войну.

- Зверев Андрей Прокопьевич. Мой дедушка. Родился в 1912 году. Был связист. Служил в полку Рокоссовского, - рассказал Сергей Зверев своим подписчикам.

На видео он вспоминает героического родственника как очень высокого человека с невероятными голубыми глазами. По словам Зверева, у его деда Андрея Прокопьевича было много наград и несколько тяжелых ранений. Однако несмотря на плохое здоровье, которое фронтовик подорвал на войне, он всю жизнь продолжал работать. До последнего дня жизни Андрей Прокопьевич Зверев трудился в колхозе.

Стилист показал подписчикам и несколько фотографий дедушки в юности. На снимках молодой человек запечатлен один в военной форме либо с однополчанами. Свой пост он сопроводил комментарием, в котором поздравил всех своих подписчиков с Днем Победы.

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Сергей Зверев о своем дете - фронтовике
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- Поздравляю всех с торжественным днем, 75-летием со дня Великой Победы!!! С 9 мая!!! Желаю мирного неба над головой, процветания и благополучия!!! Не забывайте, что своей жизнью мы обязаны нашим ветеранам, которым бесконечно благодарны!!! Светлая память героям!!! Здоровья ветеранам!!! Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над нашими головами всегда будет светлым и чистым!!! – написал Сергей Зверев.

Суперзвезда очень тепло рассказал историю своего родственника-ветерана, акцентируя внимание на том, что родился его дед в Гужирах. Это старинное село в Иркутской области, расположенное недалеко от Култука, где родился и вырос сам стилист. Кстати, сейчас Сергей Зверев собирает деньги на восстановление церкви в Гужирах. По его словам, старинный храм посещали еще его прабабушка и бабушка, а в советское время храм был разрушен. Подписчики суперзвезды помогают ему в деле восстановления церковного здания.

Кроме того, напомним, в последнее время Сергей Зверев активно занимается проблемами экологии. Он убирает мусор с берегов родного ему Байкала, проводит одиночные пикеты у Кремля и старается привлечь к этой деятельности как можно больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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