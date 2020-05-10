2020-05-10T17:18:30+03:00
Происшествия

В День Победы у ветерана войны в Бурятии украли деньги и медаль

Грабителем оказался сосед пенсионера
Мария ОСИПОВА
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В День Победы у ветерана войны в Бурятии украли деньги и медаль. Фото: МВД по Бурятии.В День Победы у ветерана войны в Бурятии украли деньги и медаль. Фото: МВД по Бурятии.
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Житель известного в Сибири курортного села Гремячинск, что расположено на побережье Байкала, в День Победы нагло ограбил 92-летнего ветерана войны. Он украл у пенсионера юбилейную медаль и деньги, подаренные к празднику администрацией села.

Заявился мужчина к фронтовику во второй половине дня, после того, как утром у ветерана побывали с подарками работники сельской администрации. Они принесли дедушке юбилейную медаль и конверт с деньгами. Вот только убрать подарки пенсионер не успел, когда порог его дома переступил сосед. Мужчина пришел к ветерану занимать деньги, да только получил от ворот поворот.

Но уходить не солоно хлебавши визитер совсем не собирался. На столе он увидел только что врученную ветерану памятную юбилейную медаль, схватил ее и бросился наутек. Пенсионер недолго думая побежал за ним. Во дворе дома фронтовик попытался усовестить нежданного гостя, просил вернуть медаль. Да куда там! Все обернулось еще хуже.

- В этот момент ветеран держал в руках конверт с деньгами, которые ему подарили в администрации района. Он пытался спрятать деньги в карман, но не успел, - рассказывают в ГУ МВД по Бурятии.

Завидев вожделенную наличность, налетчик и забыл убегать. Напротив, он стал вырывать деньги из рук пенсионера. Тот был неробкого десятка и просто так не сдавался. Тогда сосед, который явно был моложе ветерана, повалил старика на землю, выхватил пакет с деньгами и был таков. Наживой грабителя стали три тысячи рублей.

Часть этих денег 52-летний мужчина успел спустить на выпивку, когда через час его задержали сотрудники полиции. Грабитель оказался ранее неоднократно судим. К счастью, от медали и половины украденных денег он избавиться не успел.

В итоге часть денег и награду ветерану вернули. А грабителя теперь ждет расследование и суд – на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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