Коронавирус в Бурятии, последние новости на 11 мая: тест на вирус прошел каждый двадцатый

Коронавирус в Бурятии, 11 мая. По последним доступным данным, в республике 620 случаев заражения коронавирусом. Только за сутки накануне число больных выросло на 50. Подробности и положении дел в республике — для вас.

Коронавирус в Бурятии, 11 мая: больных больше 60 на 100 тысяч жителей

Много или мало? Как посмотреть. Если сравнивать с соседними сибирскими регионами, с Иркутском и Красноярском — то больных в разы больше. Если с соседями по Дальнему Востоку, которые расположены значительно дальше — то ситуация вполне благополучная. Вот материалы последнего совещания ДФО по коронавирусу. Они нужны для понимания ситуации.

«По данным Роспотребнадзора, на территории ДФО по состоянию на 7 мая зарегистрировано 3463 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составляет от 6,34 на 100 тысяч населения в Сахалинской области до 111,06 в Камчатском крае, что ниже среднестатистического показателя (120,6 на 100 тысяч населения). Недельные темпы прироста заболеваемости регионов ДФО в целом ниже среднероссийских показателей, однако превышение среднероссийских показателей (6,8%) наблюдается в Бурятии (10,9%) и Якутии (10,6%). »

При этом важно, что выздоровели и отправились по домам 177 человек. Это очень хороший показатель. Лечатся в стационарах 287. А где остальные? Больных коронавирусом в легкой форме в республике размещают в пансионате и лечат на дому. Таким образом оказывают помощь более 150 человек.

Коронавирус в Бурятии, 11 мая ( данные скоро обновятся). В реанимации в двух лечебных учреждениях,специализирующихся на борьбе с коронавирусом, находятся 14 человек. Все взрослые. На ИВЛ пациентов нет. А среди тех, у кого развилась опасная вирусная пневмония — один ребенок. Врачи делают все, чтобы поставить земляков на ноги.

Коронавирус в Бурятии, 11 мая: Бурятия в числе лидеров по тестированию

- Бурятия входит в число 12 лучших регионов России по охвату тестированием населения методом ПЦР, - сообщил главный государственный врач Республики Бурятия Сергей Ханхареев на совещании республиканского оперативного штаба.

Сейчас в Бурятии работают 5 клинико-диагностических лабораторий: на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организаций ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

В обязательном порядке бесплатно проверяют на коронавирус всех, кто приезжает в республику из-за границы и других регионов страны. Также проверку проходят жители Бурятии, которые общались с заболевшими, пациенты с внебольничными пневмониями.

Исследований проведено уже около 50 тысяч. Проверку прошел каждый двадцатый житель республики.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 11 мая.