2020-05-10T21:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 мая: самая опасная ситуация — в областном центре

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 11 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 мая: самая опасная ситуация — в областном центре.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 мая: самая опасная ситуация — в областном центре.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, 11 мая. Последние новости — в регионе 314 случаев заражения ( данные обновляются). Выздоровели 81, умерли, увы, шестеро. В больницах находятся 227 человек. Эти цифры только растут. И растут прежде всего в самом областном центре. Об этом подробнее.

Коронавирус в Иркутске, 11 мая: в городе больше 200 больных

Да, после 10 утра появятся новые данные. И количество больных еще вырастет ( мы их обязательно опубликуем). Пока же достоверно одно — почти 70% всех случаев коронавируса в Иркутске на 11 мая приходится на областной центр. И это точно немало. Пэтому требуется максимальная осторожность.

«Мы продолжаем разрабатывать план поэтапного выхода Иркутской области из режима самоизоляции. Ограничения будут сниматься постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций специалистов. Пока же прошу всех по-прежнему соблюдать меры предосторожности», - обратился в своем инстаграме к жителям региона глава региона Игорь Кобзев.

Напомним, предложения Роспотребнадзора по этому плану должны прозвучать уже в ближайшее время.

Коронавирус в Иркутске: в регионе 10 обсерваторов

Сейчас в регионе работают десять обсерваторов. Для кого они предназначены? Для тех, кто прибывает из других стран и регионов страны. Через обсерваторы прошли наши земляки, что серьезно задержались в Таиланде, Вьетнаме. Уже 13 мая ожидается рейс из Китая. Там же будут находиться вахтовики. Сейчас в обсерваторах 339 человек

«В резерве у нас еще три объекта. Мы постарались создать максимально комфортные условия, однако им запрещено выходить из своих комнат и контактировать с другими людьми, - еще раз напомнил правила обсерваторов Игорь Кобзев. - Все помещения проходят регулярную дезинфекцию.

Глава региона поблагодарил представителей турбизнеса, предпринимателей, которые предоставили для обсерваторов свои гостиницы и базы отдыха. Также все мы вместе благодарны тем, кто находится на переднем крае -

медикам, социальным работникам, волонтерам.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 11 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Игорь Кобзев предложил построить на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске детскую поликлинику
Крышу сорвало ветром со здания школы в поселке Жигалово
Индекс самоизоляции в Иркутске 10 мая составил 2,9 балла
Природоохранная прокуратура требует закрыть турбазу в Большом Голоустном
Спикер ЗС Иркутской области Александр Ведерников отмечает день рождения
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске 10 мая перевалило за 200
Пьяный житель Бурятии ограбил ветерана войны в День Победы
Один пожар вблизи леса потушили за сутки в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 10 мая увеличилось до 314 человек
Число больных коронавирусом в Бурятии на 10 мая увеличилось до 620 человек
Огонь памяти зажгли в День Победы в Ангарске
К акции «Свет Памяти» в День Победы присоединились жители Иркутска
Автомобилисты 9 Мая выстроили машины в цифру 75 в Иркутске
Мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя 9 мая открыли в Иркутске
101-летнего ветерана ВОВ поздравили с Днем Победы концертом под его балконом в Иркутске
Космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин поздравил с Днем Победы с МКС
Вывозной рейс для россиян из Китая приземлится в Иркутске
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Киренске
Цветы в День Победы возложили к Вечному огню в Иркутске
Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 9 мая в Иркутской области
10 дней ищут пропавшего парня с черным рюкзаком в Иркутской области