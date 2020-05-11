Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 мая: самая опасная ситуация — в областном центре

Коронавирус в Иркутске, 11 мая. Последние новости — в регионе 314 случаев заражения ( данные обновляются). Выздоровели 81, умерли, увы, шестеро. В больницах находятся 227 человек. Эти цифры только растут. И растут прежде всего в самом областном центре. Об этом подробнее.

Коронавирус в Иркутске, 11 мая: в городе больше 200 больных

Да, после 10 утра появятся новые данные. И количество больных еще вырастет ( мы их обязательно опубликуем). Пока же достоверно одно — почти 70% всех случаев коронавируса в Иркутске на 11 мая приходится на областной центр. И это точно немало. Пэтому требуется максимальная осторожность.

«Мы продолжаем разрабатывать план поэтапного выхода Иркутской области из режима самоизоляции. Ограничения будут сниматься постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций специалистов. Пока же прошу всех по-прежнему соблюдать меры предосторожности», - обратился в своем инстаграме к жителям региона глава региона Игорь Кобзев.

Напомним, предложения Роспотребнадзора по этому плану должны прозвучать уже в ближайшее время.

Коронавирус в Иркутске: в регионе 10 обсерваторов

Сейчас в регионе работают десять обсерваторов. Для кого они предназначены? Для тех, кто прибывает из других стран и регионов страны. Через обсерваторы прошли наши земляки, что серьезно задержались в Таиланде, Вьетнаме. Уже 13 мая ожидается рейс из Китая. Там же будут находиться вахтовики. Сейчас в обсерваторах 339 человек

«В резерве у нас еще три объекта. Мы постарались создать максимально комфортные условия, однако им запрещено выходить из своих комнат и контактировать с другими людьми, - еще раз напомнил правила обсерваторов Игорь Кобзев. - Все помещения проходят регулярную дезинфекцию.

Глава региона поблагодарил представителей турбизнеса, предпринимателей, которые предоставили для обсерваторов свои гостиницы и базы отдыха. Также все мы вместе благодарны тем, кто находится на переднем крае -

медикам, социальным работникам, волонтерам.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 11 мая 2020 года.