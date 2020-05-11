Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 мая: больше больных в Иркутске, Усолье и Бодайбо

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 мая обновлена. Новых районов за прошедшие сутки на ней не появилось. Но стало больше больных. Прежде всего - в областном центре. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Итак, Иркутск. За сутки число заражений, зафиксированных в городе, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 11 мая, выросло еще на 15 случаев. Итого 229. Число заражений выросло и за счет приезжих - на лечении находится 20 человек ( за сутки нашли заражение еще у двоих) из обсерватора, еще один больной приехал из Москвы. Но основное, по-прежнему, и теперь уже надолго - это результат передачи инфекции в самом городе - на 11 заболеваний за последние часы больше, или 135.

На втором месте - пригород. В Иркутском районе новых случаев заболевания не выявлено - 21. Но есть еще один выздоровевший, это плюс. В Ангарске поставлено 19 диагнозов. Число заражений выросло на три за счет контактов. И тоже стало на одного выздоровевшего больше.

Выросло на одного число больных в Бодайбо и в Усолье-Сибирском. В обоих городах теперь зафиксировано по 5 случаев.

В других территориях, по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 11 мая, обстановка не изменилась. По-прежнему четвертое место по числу случаев болезни за Усть-Илимском, где 14 больных, а 5 - за Братском, где 8 Три случая заболевания зафиксировали в Шелеховском районе, там двое уже выздоровели. По 2 - в Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском ( здесь один выздоровел). По одному случаю в Зиме и Киренске. В Осинском, Аларском и Нукутском районах все выздоровели.