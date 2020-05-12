Коронавирус в Бурятии, последние новости на 12 мая 2020: вахтовики доставлены на родину, ждут земляков из Китая и Америки

Коронавирус в Бурятии, 12 мая. На сегодняшний день в республике 659 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Показатель, по сравнению с соседними регионами Сибири, очень большой – 66 человек на 100 тысяч населения. В Иркутске, к примеру, он меньше 14. В то же время среднероссийский уровень – 150 на 100 тысяч жителей. Так что все относительно. Напомним, в республике на вирус проверен уже каждый двадцатый житель.

Решающие решения, которые определят жизнь республики на ближайшее время приняты и озвучены к 9 мая. В регионе уже второй день как открыты множество непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. В то же время режим самоизоляции, с которым вполне уживаются походы в магазины и поездки на дачу, продлен. К другим событиям.

Коронавирус в Бурятии, 12 мая: вахтовики вернулись домой

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев рассказал о том, как встречали вахтовиков из Якутии.

Около 200 жителей Бурятии работали в Якутии вахтой. После того, как в 34 рабочих поселках произошла вспышка коронавируса, там объявили карантин. Но вряд ли стоит говорить о комфорте и лечении при жизни в далекой тундре, хотя десант врачей из Якутска всех осмотрел и сделал необходимые пробы. Все регионы решили послать самолеты за вахтовиками и вернуть людей домой. На родине их размещают в обсерваторах на две недели и обеспечивают медицинский уход.

Девятого мая спецавиарейсом из Якутии прибыли первые 108 жителей республики, работавших там вахтовым методом. Все были проверены по прилету на наличие симптомов коронавирусной инфекции, их обнаружено не было.

Рабочих разместили в обсерваторе, развернутом на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор» в Прибайкальском районе, и в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы "Гэсэр".

Коронавирус в Бурятии, 12 мая: из других государств вывезли 57 соотечественников

Все знают, что из-за пандемии регулярное авиасообщение между Россией и остальным миром прекращено с 27 марта 2020 года. Сразу стало проблемой – как забрать своих на родину?

Сотрудники министерства туризма Бурятии и туристского информационного центра «Байкал» ежедневно сводят в единое целое списки, предоставленных Управлением МВД по Бурятии и заявления на сайте Госуслуги.рф. Жителей, застрявших в чужой стране, предупреждают о планируемых вывозных рейсах.

И в результате 51 человек из 12 стран уже вернулся в республику. Сейчас на территории 39 иностранных государств находится еще 241 житель Бурятии, зарегистрированный на портале Гоуслуги.рф.

Продолжаются поиски 62 человек, которые не выходят на контакт, 10 отказались от возвращения и 169 человек ожидают вылета.

Двум сибирякам, находящимся в Китае и одному, находящемуся в Черногории, оказавшимся в сложном материальном положении, оказана финансовая помощь.

В данный момент, закончилась регистрация на рейс Нью-Йорк – Москва (он состоится 15 мая 2020) для жителей Центрального федерального округа. Однако 14 жителей Бурятии прилетят этим рейсом в Москву, пройдут там изоляцию. Также идет регистрация на рейс Манчжурия – Иркутск (13 мая 2020), для жителей Иркутской области, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев, Тывы. На этот рейс зарегистрировались 4 жителя Бурятии, среди них ребенок 6 лет.

Идет работа по включению жителей республики Бурятия в списки вывозных рейсов из Армении, Таджикистана и Азербайджана, запланированных на период с 15 по 23 мая 2020.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 12 мая 2020 года.