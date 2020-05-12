«Комсомолка» продолжает проект «Великая Победа – Стена Памяти»

«Комсомольская правда - Иркутск» и телеканал «Тивиси HD» продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы. Память о героях-земляках, сложивших головы на поле боя или трудившихся в тылу, бесценна. Вместе с вами мы вспомним истории из их жизни и узнаем, что придавало сил в тяжелые 1940-е.

Боевой дух солдат и веру в то, что они обязательно вернутся домой с Победой, поддерживали фронтовые песни. Так, 19 апреля 1943 года в газете «Правда» впервые было напечатано стихотворение Михаила Исаковского «Огонек». Музыку к этим стихам писали многие композиторы. Однако автор той мелодии, под которую в 1947 году впервые исполнил песню Владимир Нечаев, остался неизвестен. А «Огонек» стал всенародно любимой композицией. До сих пор до слез пробирают эти строки: «На позиции девушка провожала бойца. Тёмной ночью простилася на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренёк, на окошке на девичьем всё горел огонёк...»

О том, как жила Иркутская область в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа — Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM), а также на телеканале «Тивиси HD».