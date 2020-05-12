2020-05-12T06:33:23+03:00
День Победы в Иркутске

«Комсомолка» продолжает проект «Великая Победа – Стена Памяти»

На сайте, на радио и в газете мы рассказываем о военных и трудовых 1940-х
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
«Комсомолка» продолжает проект «Великая Победа – Стена Памяти»«Комсомолка» продолжает проект «Великая Победа – Стена Памяти»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда - Иркутск» и телеканал «Тивиси HD» продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы. Память о героях-земляках, сложивших головы на поле боя или трудившихся в тылу, бесценна. Вместе с вами мы вспомним истории из их жизни и узнаем, что придавало сил в тяжелые 1940-е.

Боевой дух солдат и веру в то, что они обязательно вернутся домой с Победой, поддерживали фронтовые песни. Так, 19 апреля 1943 года в газете «Правда» впервые было напечатано стихотворение Михаила Исаковского «Огонек». Музыку к этим стихам писали многие композиторы. Однако автор той мелодии, под которую в 1947 году впервые исполнил песню Владимир Нечаев, остался неизвестен. А «Огонек» стал всенародно любимой композицией. До сих пор до слез пробирают эти строки: «На позиции девушка провожала бойца. Тёмной ночью простилася на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренёк, на окошке на девичьем всё горел огонёк...»

О том, как жила Иркутская область в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа — Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM), а также на телеканале «Тивиси HD».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Великая Победа — Стена Памяти»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пять лесных пожаров действуют в Иркутской области 12 мая
Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Руслана Болотова
354 случая заражения коронавирусом подверждено 12 мая в Иркутской области
Призывные комиссии начали работу 12 мая в Иркутской области
Почти 100 человек погибли на пожарах в Иркутской области в 2020 году
В Иркутской области решают, вводить ли масочный режим
Бани начнут работать в числе первых, когда закончится самоизоляция в Иркутской области
Вахтовики из Якутии возвращаются в Иркутск сегодня,11 мая
Обновлен рейтинг распространенности коронавируса в регионах Сибири на 11 мая
Стало известно, когда отделения ГКБ№1 в Иркутске откроются после карантина
На вашей карте вредоносная программа: иркутянка «подарила» мошенникам 107 тысяч рублей
Режим самоизоляции продлен в Иркутске до 31 мая
Пьяный лихач без водительских прав устроил гонки с полицейскими в Свирске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая: на улице люди есть, но немного
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334
Еще 20 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 11 мая в Иркутской области
Ж/д переезд в Култуке закроют на два дня
Игорь Кобзев предложил построить на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске детскую поликлинику