2020-05-12T08:53:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая:в Усть-Куте больные вахтовики, а в Шелехове все выздоровели

Смотрим, как изменилась карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая:в Усть-Куте больные вахтовики, а в Шелехове все выздоровели.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая:в Усть-Куте больные вахтовики, а в Шелехове все выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая. На ней - все те же 19 территорий, что и раньше. Но статистика уже совсем другая. Сначала - основные данные. Итак, в регионе к этому моменту поставлено 354 диагноза этой инфекции. За последние сутки число больных выросло на 20 человек. Все они помещены на лечение в больницу. Подробнее о ситуации.

На карте распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая, как обычно, выделяется областной центр. Здесь 238 случаев инфекции, причем шесть человек получили болезнь, просто пообщавшись с близкими людьми.Всего за сутки число больных выросло на 9 человек.

По-прежнему на второй строчке по числу заразившихся Иркутский район - 22 больных, или плюс один за сутки. Отметим, что семеро уже выздоровели. В Ангарске ситуация осталась неизменной 19 диагнозов, как и в Усть-Илимске -14. А вот на пятую позицию перебрался северный Усть-Кут. Там 11 случаев, семь из них новые. Но все 10, что больны сегодня - вахтовики, которые приехали на смену и содержались в обсерваторе. Сейчас они в больнице.

В Братске по-прежнему - 8 больных. По 4 больных сегодня в Усть-Уде, Бодайбо и Усолье -Сибирском. Двое - в Черемхове и Братске. По одному - в Осинском и Куйтунском районах.

Смотрим на карту распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая внимательнее. Список регионов, где все больные выздоровели, изменился. Это Шелеховский, Аларский, Нукутский и Зиминский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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