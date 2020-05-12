Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая:в Усть-Куте больные вахтовики, а в Шелехове все выздоровели

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая. На ней - все те же 19 территорий, что и раньше. Но статистика уже совсем другая. Сначала - основные данные. Итак, в регионе к этому моменту поставлено 354 диагноза этой инфекции. За последние сутки число больных выросло на 20 человек. Все они помещены на лечение в больницу. Подробнее о ситуации.

На карте распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая, как обычно, выделяется областной центр. Здесь 238 случаев инфекции, причем шесть человек получили болезнь, просто пообщавшись с близкими людьми.Всего за сутки число больных выросло на 9 человек.

По-прежнему на второй строчке по числу заразившихся Иркутский район - 22 больных, или плюс один за сутки. Отметим, что семеро уже выздоровели. В Ангарске ситуация осталась неизменной 19 диагнозов, как и в Усть-Илимске -14. А вот на пятую позицию перебрался северный Усть-Кут. Там 11 случаев, семь из них новые. Но все 10, что больны сегодня - вахтовики, которые приехали на смену и содержались в обсерваторе. Сейчас они в больнице.

В Братске по-прежнему - 8 больных. По 4 больных сегодня в Усть-Уде, Бодайбо и Усолье -Сибирском. Двое - в Черемхове и Братске. По одному - в Осинском и Куйтунском районах.

Смотрим на карту распространения коронавируса в Иркутской области на 12 мая внимательнее. Список регионов, где все больные выздоровели, изменился. Это Шелеховский, Аларский, Нукутский и Зиминский районы.