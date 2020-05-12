Снятие режима самоизоляции в Иркутске с 12 мая 2020 года: что изменится для жителей города

Иркутяне уже знают, чо режим самоизоляции продлен до 31 мая. Но также было сообщено и о том, что снятие ограничений будет поэтапным. Только что стало известно о том, как пройдет снятие режима самоизоляции в Иркутске на первом из них, который начнется 14 мая. Как оказалось, Приангарье вошло в перечень 11 регионов России, в которых эпидемическая ситуация и объем принимаемых мер для сдерживания распространения COVID-19 позволяют начать поэтапный выход из режима ограничений. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев. Снимать ограничения начнут уже 14 мая.

- Прежде всего, это коснется предприятий малого и среднего бизнеса. Их в области зарегистрировано 89 тысяч, на них работают 800 тысяч человек. С момента введения режима повышенной готовности закрыто 48 тысяч предприятий – почти 54 процента. В отпуск было отправлено 120 тысяч человек – 15 процентов от общего числа занятых в малом бизнесе, - пояснил Игорь Кобзев.

Потом, после того, как будет отработана схема безопасности, включающая обязательный "разбег во времени" между клиентами, начнут работу бани, откроются стоматологические кабинеты, службы быта, сервисные центры, непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров, в обязательном порядке оборудованные отдельным входом.

Всего после 14 мая начнут работу 8 215 предприятий малого и среднего бизнеса.

Снятие режима самоизоляции в Иркутске на первом этапе предполагает и разрешение прогулок на свежем воздухе и занятия спортом. Правда, с ограничением - не более двух человек, исключая детские площадки и соблюдая дистанцию в 1, 5 метра.

Ко всем этим требованиям можно относиться по-разному. Но лучше законопослушно. Даже грипп, менее опасный вирус, и то требует определенных ограничений. Так что снятие режима самоизоляции в Иркутске будет постепенным. Самое главное - не допустить, чтобы в больницах оказалось много народа. Тогда все послабления будут свернуты.