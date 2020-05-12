2020-05-12T15:53:33+03:00
Общество

Сибиряки по частям собирают старые компьютеры и раздают их многодетным семьям

Обычный строитель из Иркутска Александр Буравлев придумал такую акцию и привлек в свою команду племянника и внука [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Иркутянин Александр Буравлев: "Из этих старых компьютеров мы соберем новые и раздадим их детям"Иркутянин Александр Буравлев: "Из этих старых компьютеров мы соберем новые и раздадим их детям"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Квартира 53-летнего иркутянина Александра Буравлева во время режима самоизоляции наполнилась компьютерной техникой. В коридоре, в комнатах и даже на кухне стоят десятки системных блоков, мониторов, лежат клавиатуры, мышки, повсюду разбросаны материнские платы. Нет, мужчина не решил в тяжелые времена скупить себе всю технику. Сибиряк занялся волонтерством. Пока кто-то раздает маски, антисептики, продовольственные наборы, Александр придумал свою фишку. Уже месяц он собирает старые компьютеры, ремонтирует их и отдает нуждающимся детям. Так, мужчина, который всю жизнь работает строителем, решил с пользой провести время изоляции.

- Заказов по работе у меня все равно почти нет, - рассказывает корреспонденту «КПИркутск» Александр Буравлев. – А тут дочка, у которой сын ходит в первый класс рассказала, что у них в школе у многих учеников нет возможности обучаться дистанционно. Оказывается, не у всех есть не то что планшет или ноутбук, а даже обычный компьютер, чтобы выйти в интернет и получить домашнее задание. Приходиться идти в школу, брать «домашку». Я позвонил в школу, пообщался с учителями, родителями, они мне подтвердили, что таких нуждающихся – около 50 семей. Ну, думаю, надо помогать!

Александр Буравлев забрал очередной старый компьютер для модернизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Буравлев забрал очередной старый компьютер для модернизацииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам Александр, признается, что один такую задачу решить бы не смог. С техникой он хоть и на «ты», но перебрать системный блок сможет едва ли. Поэтому рассказал о своей идее племяннику Павлу, который как раз работает программистом и юному внуку Кириллу, который также неплохо разбирается в современных компьютерах. Те с радостью согласились помочь Александру, объединив свои усилия. Теперь у троицы Кулибиных четко расписаны все обязанности.

- Моя задача – организовать процесс и найти запчасти, - продолжает Александр Буравлев. – Я двигатель, а Павел и Кирилл мои голова и руки. Я нахожу тех, кто готов отдать ненужные системные блоки со старых компов, платы, мониторы. Например, обзваниваю предприятия, организации, где может быть много списанной техники. Прошу у знакомых, друзей. Езжу по всему городу, собираю детали, что-то подкупаю, привожу племяннику и внуку, а они в свободное время все модернизируют, тестируют.

Бригаде Александра, как говорят строители, уже удалось практически с нуля собрать более 10 компьютеров под ключ. Они ушли нуждающимся семьям. Конечно, это не самые мощные аппараты. Порубиться в игрушки по сети ученик вряд ли сможет, а вот войти в специальную школьную программу, чтобы получить задание, сделать его и отправить учителю, легко. Сейчас у Александра буквально разрывается телефон от новых заявок.

- Перед тем, как отдать готовый компьютер заказчику, мы едем и проверяем: действительно ли семья нуждается в помощи, - говорит Александр. – Ведь можно напороться на мошенников, у которых и детей то нет. Они хотят на халяву получить готовую технику. А вот многодетным, малообеспеченным родителям мы всегда готовы помочь.

Александр вместе с племянником и внуком собрал уже 10 компьютеров и раздал их нуждающимся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр вместе с племянником и внуком собрал уже 10 компьютеров и раздал их нуждающимся.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы процесс пошел быстрее, Александр Буравлев ищет себе единомышленников. Если есть желающие с техническим образованием, которые смыслят в ремонте техники, сибиряк готов принять их в свою команду.

- Будем благодарны и тем, кто готов нам помочь с материалами, - заключает Александр. – В основном не хватает мониторов. А также всяких жидкостей и специальных кремов, которыми смазывают компьютерные детали.

Если вы хотите помочь Александру Буравлеву с материалами, связаться с ним можно по телефону, указанному здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
Виновника лесного пожара задержал лесничий в Иркутской области
4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили в Братске
Игорь Кобзев о масочном режиме в Иркутской области: Он будет обязательным с 20 мая
Госпиталь для пациентов с пневмонией полностью откроется в Иркутске после карантина
В Братске раскрыто дачное убийство 14-летней давности
Под Тайшетом «ВАЗ 2106» наехал на школьника возле дома
Индекс самоизоляции в Иркутске 12 мая упал до 1, 2 балла
Двухлетний ребенок выпал из окна в Иркутске
Уже 10 больных вахтовиков отправились на лечение из Усть-Кута
Без вести пропавшего Евгения Шафурина ищут в Иркутске
Пять лесных пожаров действуют в Иркутской области 12 мая
Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Руслана Болотова
354 случая заражения коронавирусом подверждено 12 мая в Иркутской области
Призывные комиссии начали работу 12 мая в Иркутской области
Почти 100 человек погибли на пожарах в Иркутской области в 2020 году
В Иркутской области решают, вводить ли масочный режим
Бани начнут работать в числе первых, когда закончится самоизоляция в Иркутской области
Вахтовики из Якутии возвращаются в Иркутск сегодня,11 мая
Обновлен рейтинг распространенности коронавируса в регионах Сибири на 11 мая
Стало известно, когда отделения ГКБ№1 в Иркутске откроются после карантина
На вашей карте вредоносная программа: иркутянка «подарила» мошенникам 107 тысяч рублей
Режим самоизоляции продлен в Иркутске до 31 мая
Пьяный лихач без водительских прав устроил гонки с полицейскими в Свирске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая: на улице люди есть, но немного
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334
Еще 20 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 11 мая в Иркутской области
Ж/д переезд в Култуке закроют на два дня
Игорь Кобзев предложил построить на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске детскую поликлинику