Сибиряки по частям собирают старые компьютеры и раздают их многодетным семьям

Квартира 53-летнего иркутянина Александра Буравлева во время режима самоизоляции наполнилась компьютерной техникой. В коридоре, в комнатах и даже на кухне стоят десятки системных блоков, мониторов, лежат клавиатуры, мышки, повсюду разбросаны материнские платы. Нет, мужчина не решил в тяжелые времена скупить себе всю технику. Сибиряк занялся волонтерством. Пока кто-то раздает маски, антисептики, продовольственные наборы, Александр придумал свою фишку. Уже месяц он собирает старые компьютеры, ремонтирует их и отдает нуждающимся детям. Так, мужчина, который всю жизнь работает строителем, решил с пользой провести время изоляции.

- Заказов по работе у меня все равно почти нет, - рассказывает корреспонденту «КП-«Иркутск» Александр Буравлев. – А тут дочка, у которой сын ходит в первый класс рассказала, что у них в школе у многих учеников нет возможности обучаться дистанционно. Оказывается, не у всех есть не то что планшет или ноутбук, а даже обычный компьютер, чтобы выйти в интернет и получить домашнее задание. Приходиться идти в школу, брать «домашку». Я позвонил в школу, пообщался с учителями, родителями, они мне подтвердили, что таких нуждающихся – около 50 семей. Ну, думаю, надо помогать!

Александр Буравлев забрал очередной старый компьютер для модернизацииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам Александр, признается, что один такую задачу решить бы не смог. С техникой он хоть и на «ты», но перебрать системный блок сможет едва ли. Поэтому рассказал о своей идее племяннику Павлу, который как раз работает программистом и юному внуку Кириллу, который также неплохо разбирается в современных компьютерах. Те с радостью согласились помочь Александру, объединив свои усилия. Теперь у троицы Кулибиных четко расписаны все обязанности.

- Моя задача – организовать процесс и найти запчасти, - продолжает Александр Буравлев. – Я двигатель, а Павел и Кирилл мои голова и руки. Я нахожу тех, кто готов отдать ненужные системные блоки со старых компов, платы, мониторы. Например, обзваниваю предприятия, организации, где может быть много списанной техники. Прошу у знакомых, друзей. Езжу по всему городу, собираю детали, что-то подкупаю, привожу племяннику и внуку, а они в свободное время все модернизируют, тестируют.

Бригаде Александра, как говорят строители, уже удалось практически с нуля собрать более 10 компьютеров под ключ. Они ушли нуждающимся семьям. Конечно, это не самые мощные аппараты. Порубиться в игрушки по сети ученик вряд ли сможет, а вот войти в специальную школьную программу, чтобы получить задание, сделать его и отправить учителю, легко. Сейчас у Александра буквально разрывается телефон от новых заявок.

- Перед тем, как отдать готовый компьютер заказчику, мы едем и проверяем: действительно ли семья нуждается в помощи, - говорит Александр. – Ведь можно напороться на мошенников, у которых и детей то нет. Они хотят на халяву получить готовую технику. А вот многодетным, малообеспеченным родителям мы всегда готовы помочь.

Александр вместе с племянником и внуком собрал уже 10 компьютеров и раздал их нуждающимся.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы процесс пошел быстрее, Александр Буравлев ищет себе единомышленников. Если есть желающие с техническим образованием, которые смыслят в ремонте техники, сибиряк готов принять их в свою команду.

- Будем благодарны и тем, кто готов нам помочь с материалами, - заключает Александр. – В основном не хватает мониторов. А также всяких жидкостей и специальных кремов, которыми смазывают компьютерные детали.

Если вы хотите помочь Александру Буравлеву с материалами, связаться с ним можно по телефону, указанному здесь.