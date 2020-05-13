Коронавирус в Бурятии, последние новости на 13 мая 2020, как проходит снятие самоизоляции

Коронавирус в Бурятии, 13 мая. Накануне принимались важные решения по следам выступления Президента 11 мая, в котором он объявил об окончании нерабочих дней. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал жителям республики, какие изменения их ждут, какие ограничения снимаются, а какие нет и как выглядит ситуация в регионе. Приводим наиболее важные моменты.

Коронавирус в Бурятии, 13 мая: о статистике заболевших

В Бурятии уже 687 больных коронавирусом. Но, оказывается, не все так просто с этими цифрами.

91% из них – это люди, которые не заболели и сами обратились в больницу, а те, кого мы выявили самостоятельно, - объяснил Алексей Цыденов. - Это контактные лица, которые предварительно уже находятся на самоизоляции. И у них на десятые сутки, как правило, подтверждается диагноз. Они уже не общались, уже не находились в обществе – были изолированы.

А то, что так много людей вовремя диагностируется, приводит к тому, что среди больных большая часть «легкие» и, в принципе, без симптомов. Но их лечат, за ними наблюдают медики и это дает свои результаты.

Для снятия ограничений очень важно понимать, сколько мест для больных коронавирусом в больницах свободно. Потому что число зараженных будет расти. И надо, чтобы возможностей для лечения хватило всем. В Бурятии свободны более 40% коечного фонда, который подготовлен под больных COVID-19.

При снятии режима самоизоляции исключительно важно соблюдать масочный режим и дистанцию.

Коронавирус в Бурятии, 13 марта: кто получил разрешение на работу

Еще накануне 9 мая было объявлено, что в Бурятии начинают работать стройки, ремонтные мастерские, торговля.

-Единственное, хотел бы подчеркнуть - торговля непродуктовыми товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров, - добавил Алексей Цыденов. - При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем они торгуют. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются.

В списке тех, что пока под запретом- те виды деятельности, где не избежать большого числа посетителей. Поэтому и закрыты сауны и бани, кафе и рестораны, театры и кино, шейпинг -клубы и спортивные секции, гостиницы и турбазы. Решение о начале туристического сезона будет принято позже.

Коронавирус в Бурятии, 13 марта: люди старше 65 лет — на самоизоляции

В Бурятии по-прежнему на людей старше 65 лет и тех, у кого проблемы со здоровьем, остаются на самоизоляции. Общение в широком кругу людей для них по-прежнему опасно.

Я обращаюсь, уважаемые наши жители старшего поколения, к вам!, - сказал Алексей Цыденов. - Вы слышали Президента! Вы сами понимаете, какая ситуация. Берегите себя и относитесь ответственно к данной ситуации. И обращаюсь к вашим детям и близким, чтобы они тоже поддерживали вас в этой ситуации.

Коронавирус в Бурятии, 13 мая: на работу — в масках

Это на самом деле довольно непросто — длительное время провести в маске, даже меняя ее каждые 2 часа. Но ничего не поделаешь, это требование безопасности. Работающие обязаны его соблюдать.

Работодатели обязуются обеспечивать соблюдение таких мер на своих предприятиях. Кроме того, они должны обеспечивать и регулярную дезинфекцию каждые 2 часа, и использование оборудования по обеззараживанию воздуха,и проветривание рабочих помещений раз в 2 часа. Все сотрудники, имеющие симптомы ОРВИ или прибывшие на территорию республики в течение двух последних недель, должны быть отстранены от работы.

Коронавирус в Бурятии, 13 мая: в республику вернулись все вахтовики

Вторым рейсом прибыло 74 вахтовика.

В аэропорту их встречали специалисты санитарно-карантинного пункта Управления Роспотребнадзора по Бурятии, медицинские работники, дезинфекционная бригада Центра гигиены и эпидемиологии , сотрудники МВД, службы аэропорта. Все сотрудники, как и сами прибывшие, были в костюмах, масках, перчатках.

Вахтовикам измерили температуру, выдали постановления об изоляции. А после дезинфекционной обработки багажа, всех прибывших на специально выделенном транспорте доставили в обсерватор. В настоящее время за ними установлено медицинское наблюдение, будет проведено лабораторное обследование.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 13 мая 2020 года.