2020-05-12T20:17:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 13 мая 2020, как проходит снятие самоизоляции

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии на 13 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯВячеслав КИЙСКИЙ
Поделиться:
Коронавирус в Бурятии, последние новости на 13 мая 2020, как проходит снятие самоизоляции .Коронавирус в Бурятии, последние новости на 13 мая 2020, как проходит снятие самоизоляции .Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Бурятии, 13 мая. Накануне принимались важные решения по следам выступления Президента 11 мая, в котором он объявил об окончании нерабочих дней. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал жителям республики, какие изменения их ждут, какие ограничения снимаются, а какие нет и как выглядит ситуация в регионе. Приводим наиболее важные моменты.

Коронавирус в Бурятии, 13 мая: о статистике заболевших

В Бурятии уже 687 больных коронавирусом. Но, оказывается, не все так просто с этими цифрами.

91% из них – это люди, которые не заболели и сами обратились в больницу, а те, кого мы выявили самостоятельно, - объяснил Алексей Цыденов. - Это контактные лица, которые предварительно уже находятся на самоизоляции. И у них на десятые сутки, как правило, подтверждается диагноз. Они уже не общались, уже не находились в обществе – были изолированы.

А то, что так много людей вовремя диагностируется, приводит к тому, что среди больных большая часть «легкие» и, в принципе, без симптомов. Но их лечат, за ними наблюдают медики и это дает свои результаты.

Для снятия ограничений очень важно понимать, сколько мест для больных коронавирусом в больницах свободно. Потому что число зараженных будет расти. И надо, чтобы возможностей для лечения хватило всем. В Бурятии свободны более 40% коечного фонда, который подготовлен под больных COVID-19.

При снятии режима самоизоляции исключительно важно соблюдать масочный режим и дистанцию.

Коронавирус в Бурятии, 13 марта: кто получил разрешение на работу

Еще накануне 9 мая было объявлено, что в Бурятии начинают работать стройки, ремонтные мастерские, торговля.

-Единственное, хотел бы подчеркнуть - торговля непродуктовыми товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров, - добавил Алексей Цыденов. - При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем они торгуют. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются.

В списке тех, что пока под запретом- те виды деятельности, где не избежать большого числа посетителей. Поэтому и закрыты сауны и бани, кафе и рестораны, театры и кино, шейпинг -клубы и спортивные секции, гостиницы и турбазы. Решение о начале туристического сезона будет принято позже.

Коронавирус в Бурятии, 13 марта: люди старше 65 лет — на самоизоляции

В Бурятии по-прежнему на людей старше 65 лет и тех, у кого проблемы со здоровьем, остаются на самоизоляции. Общение в широком кругу людей для них по-прежнему опасно.

Я обращаюсь, уважаемые наши жители старшего поколения, к вам!, - сказал Алексей Цыденов. - Вы слышали Президента! Вы сами понимаете, какая ситуация. Берегите себя и относитесь ответственно к данной ситуации. И обращаюсь к вашим детям и близким, чтобы они тоже поддерживали вас в этой ситуации.

Коронавирус в Бурятии, 13 мая: на работу — в масках

Это на самом деле довольно непросто — длительное время провести в маске, даже меняя ее каждые 2 часа. Но ничего не поделаешь, это требование безопасности. Работающие обязаны его соблюдать.

Работодатели обязуются обеспечивать соблюдение таких мер на своих предприятиях. Кроме того, они должны обеспечивать и регулярную дезинфекцию каждые 2 часа, и использование оборудования по обеззараживанию воздуха,и проветривание рабочих помещений раз в 2 часа. Все сотрудники, имеющие симптомы ОРВИ или прибывшие на территорию республики в течение двух последних недель, должны быть отстранены от работы.

Коронавирус в Бурятии, 13 мая: в республику вернулись все вахтовики

Вторым рейсом прибыло 74 вахтовика.

В аэропорту их встречали специалисты санитарно-карантинного пункта Управления Роспотребнадзора по Бурятии, медицинские работники, дезинфекционная бригада Центра гигиены и эпидемиологии , сотрудники МВД, службы аэропорта. Все сотрудники, как и сами прибывшие, были в костюмах, масках, перчатках.

Вахтовикам измерили температуру, выдали постановления об изоляции. А после дезинфекционной обработки багажа, всех прибывших на специально выделенном транспорте доставили в обсерватор. В настоящее время за ними установлено медицинское наблюдение, будет проведено лабораторное обследование.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 13 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, когда начнет действовать обязательный масочный режим в Иркутске
Виновника лесного пожара задержал лесничий в Иркутской области
4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили в Братске
Игорь Кобзев о масочном режиме в Иркутской области: Он будет обязательным с 20 мая
Госпиталь для пациентов с пневмонией полностью откроется в Иркутске после карантина
В Братске раскрыто дачное убийство 14-летней давности
Под Тайшетом «ВАЗ 2106» наехал на школьника возле дома
Индекс самоизоляции в Иркутске 12 мая упал до 1, 2 балла
Двухлетний ребенок выпал из окна в Иркутске
Уже 10 больных вахтовиков отправились на лечение из Усть-Кута
Без вести пропавшего Евгения Шафурина ищут в Иркутске
Пять лесных пожаров действуют в Иркутской области 12 мая
Поздравляем с днем рождения мэра Иркутска Руслана Болотова
354 случая заражения коронавирусом подверждено 12 мая в Иркутской области
Призывные комиссии начали работу 12 мая в Иркутской области
Почти 100 человек погибли на пожарах в Иркутской области в 2020 году
В Иркутской области решают, вводить ли масочный режим
Бани начнут работать в числе первых, когда закончится самоизоляция в Иркутской области
Вахтовики из Якутии возвращаются в Иркутск сегодня,11 мая
Обновлен рейтинг распространенности коронавируса в регионах Сибири на 11 мая
Стало известно, когда отделения ГКБ№1 в Иркутске откроются после карантина
На вашей карте вредоносная программа: иркутянка «подарила» мошенникам 107 тысяч рублей
Режим самоизоляции продлен в Иркутске до 31 мая
Пьяный лихач без водительских прав устроил гонки с полицейскими в Свирске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая: на улице люди есть, но немного
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334
Еще 20 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 11 мая в Иркутской области
Ж/д переезд в Култуке закроют на два дня
Игорь Кобзев предложил построить на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске детскую поликлинику