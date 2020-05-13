Выборы ректора ИГУ 2020: иркутский госуниверситет возглавил профессор Александр Шмидт

Выборы ректора ИГУ 2020 это событие не только для вуза, но и для региона. Ведь все, что происходит в старейшем госуниверситете Восточной Сибири, так или иначе интересует многих. Сколько у вуза выпускников! А сколько студентов учится сегодня? ИГУ — это огромный 10-тысячный коллектив. Который, как стало известно сегодня, возглавит профессор Александр Шмидт.

На должность ректора ИГУ претендовали три кандидата: кроме доктора химических наук, профессора Александра Шмидта, который и возглавил вуз, это проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент Алексей Вокин и проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент Константин Григоричев.

Их предложения по развитию вуза заранее разместили на сайте университета.Все желающие могли отправить вопросы и предложения кандидатам по электронной почте. А наиболее ценные идеи относительно того, как будет жить вуз дальше, будут воплощены в любом случае.

Впервые в истории выборы ректора ИГУ в 2020 году проходили как в традиционном, так и в дистанционном формате. Это стало вынужденным решением, связанным с угрозой коронавируса и переводом части сотрудников на дистанционный режим работы, а обучающихся на дистанционный режим обучения. Именно поэтому тайное голосование проходило в двух режимах: как в классическом, когда в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ его участники опускали бюллетени в урну для голосования; так и с использованием переносных урн, которые доставляли к месту пребывания делегатов конференции члены счетной комиссии.

Итак, выборы ректора ИГУ 2020 состоялись. Иркутский госуниверситет возглавил Александр Федорович Шмидт.

ИД "Комсомольская правда" поздравляет профессора Александра Федоровича Шмидта, талантливого ученого -химика, с избранием на пост ректора. Мы уверены, что ему удастся привести родной вуз к новым свершениям .