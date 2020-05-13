Ангарчанин обманывал будущих водителей, обещая выдать водительские права без экзаменов

Хотели получить водительские права без экзаменов, а вместо этого потеряли свои деньги. Сразу несколько ангарчан обратились на днях в полицию с заявлением на местного жителя, который пообещал им выдать водительское в обход ГИБДД, а сам, взяв предоплату, скрылся.

Оказалось, что 33-летний мужчина придумал схему, как подзаработать нечестным путем. Сначала он находил горожан, которые не хотели тратить время на изучение теории и прохождения практики вождения. Затем говорил им, что у него есть знакомые в МВД, которые якобы могут за деньги решить вопрос, брал с будущих водителей от 20 до 60 тысяч предоплаты и переставал выходить на связь. А обманутые ангарчане так и оставались пешеходами.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Не исключено, что пострадавших может быть гораздо больше. Дело в том, что некоторые обманутые ошибочно думают, что они сами могут стать фигурантами уголовного дела за коррупцию и поэтому не обращаются в полицию.

Поэтому, всех, кто отдал свои деньги этому мужчине, просят обращаться в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу, либо в ближайший отдел полиции.