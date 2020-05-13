Иркутянин из-за ненависти к священнику несколько лет разрушал надгробия на могилах его родных

На протяжении нескольких лет настоятель иркутского храма святого Великомученика Исцелителя Понтелеимона отец Феофан восстанавливал памятники на могиле своего брата и на местах захоронений других родных, которые находятся на кладбище в Ленинском районе города. Еще в 2018 году неизвестный 4 раза разрушил надгробия родственников священника на погосте и незаметно скрывался.

Задержали вандала на днях, прямо с поличным в тот момент, когда он в очередной раз пытался осквернить деревянный крест на погосте. Им оказался 34-летний иркутянин, который объяснил свой шокирующий поступок так:

Задержанный на допросе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- У меня неприязненное отношение к этому священнослужителю из-за давней обиды, - спокойно объяснил задержанный на допросе. Теперь ему предстоит не только выплатить нанесенный ущерб, но и ответить перед законом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сам отец Феофан уже поблагодарил полицейских за поимку преступника.

- Все это должно было рано или поздно закончиться, - отметил священник. – Я верил, что человека, который это сделал, найдут.