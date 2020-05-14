Коронавирус в Бурятии, последние новости на 14 мая 2020: открываются больницы для обычных пациентов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом растет, зарегистрировано уже 736 случаев. Вспыхнули новые очаги в Кижингинском и Баунтовском районах. Новые заболевшие преимущественно из круга контактных лиц. Однако есть и положительные тенденции, число выписанных за сутки составило 30 человек. Об этом рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Коронавирус в Бурятии, 14 мая: плановая госпитализация

«Мы открываем плановую госпитализацию. Не только коронавирусом у нас пациенты болеют, нужна помощь больным и с другими патологиями», - отметила Лудупова.

Несмотря на все ограничения, в Бурятии не закрывали онкодиспансер и число обращений туда не уменьшилось.

Все медработники будут соблюдать обязательное дистанцирование. Также увеличат время приема, чтобы не было скопления пациентов.

В то же время запланирован максимальный перевод на дистанционное консультирование. А в отдаленные сельские территории поедут выездные бригады медиков.

Коронавирус в Бурятии, 14 мая: стимулирующие выплаты медработникам

Если кто -то сейчас сейчас без работы, то у медиков, наоборот, объем трудовых обязательств вырос во много раз.

Выплаты положены медработникам, контактирующим в связи с осуществлением профессиональной деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, и работа которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19.Важно, что тут учитывается время, затраченное на лечение больного коронавирусом.

Например: при отработке установленной нормы времени полностью с больными коронавирусной инфекцией, врач-терапевт получает 37,8 тыс.руб., медицинская сестра- 18,9 тыс.руб. В случае, если они отработали часть времени, не связанную с больными COVID-19, то стимулирующие выплаты начисляются пропорционально отработанному времени.

Из средств федерального бюджета за апрель 2020 года выплаты получили 2610 работников медицинских организаций.

Дополнительно, из республиканского бюджета предусмотрены выплаты работникам медицинских организаций, на которые не распространяются выплаты из федерального бюджета. А это и патологоанатомы, и младший персонал скорой помощи. А также и водители скорой помощи, уборщики, повара. Выплаты из республиканского бюджета получили 738 работников.

Выплаты из республиканского бюджета получили 738 работников. Эта сумма учитывается при расчете среднего заработка при начислении отпускных.

Коронавирус в Бурятии, 14 мая: работа лабораторных служб

Продолжается большая работа лабораторных служб, возрастает число проводимых исследований на коронавирус, их число достигло уже более 2000 в сутки. Скоро возобновится платное тестирование. Пока большее внимание уделяется пробам контактных лиц, из очагов инфицирования. Проводится плановая госпитализация

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 14 мая 2020 года.