Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая: новый город и прирост за сутки – 95

В Приангарье в четверг отмечен рекордный прирост заразившихся коронавирусом: COVID-19 подтвердился сразу у 95 человек, а на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая добавился новый город – Тайшет. Пока заболевший там один – он приехал из Санкт-Петербурга. Такой скачок в статистике заболевших вызван вспышкой коронавируса среди вахтовиков – инфекция подтверждена у 69 рабочих в Усть-Куте, то, что заболели 13 из них было известно уже 13 мая. Общее количество инфицированных 14 мая – 475, 363 из них сейчас находятся в больницах, 106 выздоровели, шестеро скончались.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая сообщает, что в лидерах по-прежнему региональный центр. В Иркутске 14 мая диагноз COVID-19 поставлен уже 271 раз. Вирус привезли из Таиланда, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Волгограда, Забайкальского края, с Камчатки, 26 сейчас в обсерваторе, 157 человек заразились уже в столице Приангарья, пятеро умерли.

На втором месте по числу заболевших тот самый Усть-Кут с вахтовиками – 70 случаев. Замыкает тройку теперь Иркутский район с 44 больными, 9 из которых уже выздоровели. В Ангарске диагноз COVID-19 поставлен 20 раз, 9 человек поправились. В Усть-Илимск приехали 2 заболевших из Москвы и Новосибирска, заразились в родном городе еще 13 человек, один из жителей уже выздоровел – общее число здесь – 14 инфицированных.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая показывает, что по 8 случаев заболевания COVID-19 в городах Братск и Черемхово. 7 человек заразились в городе Бодайбо, один из них умер. Вирус сюда также привезли вахтовики. В Осинской районе - 5 случаев с начала распространения коронавирусной инфекции, четверо уже выздоровели.

Трое вылечились в Шелеховском районе, новых случаев инфицирования – нет.

Два человека больны в Куйтунском районе, один поправился. По два случая заражения отмечены в Братском, Эхирит-Булагатском и Аларском районах, но в последнем все уже выздоровели. Единичные случаи заражения есть в городах Киренск и Тайшет, а также в Нижнеилимском районе. Заболевшие единицы в Нукутском и Зиминском районах вылечились. Новых заразившихся там – нет.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая. Фото: предоставлено Правительством Иркутской области

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