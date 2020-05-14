2020-05-14T15:35:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая: новый город и прирост за сутки – 95

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая включает в себя 21 территорию [карта]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая: новый город и прирост за сутки – 95Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая: новый город и прирост за сутки – 95Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Приангарье в четверг отмечен рекордный прирост заразившихся коронавирусом: COVID-19 подтвердился сразу у 95 человек, а на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая добавился новый город – Тайшет. Пока заболевший там один – он приехал из Санкт-Петербурга. Такой скачок в статистике заболевших вызван вспышкой коронавируса среди вахтовиков – инфекция подтверждена у 69 рабочих в Усть-Куте, то, что заболели 13 из них было известно уже 13 мая. Общее количество инфицированных 14 мая – 475, 363 из них сейчас находятся в больницах, 106 выздоровели, шестеро скончались.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая сообщает, что в лидерах по-прежнему региональный центр. В Иркутске 14 мая диагноз COVID-19 поставлен уже 271 раз. Вирус привезли из Таиланда, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Волгограда, Забайкальского края, с Камчатки, 26 сейчас в обсерваторе, 157 человек заразились уже в столице Приангарья, пятеро умерли.

На втором месте по числу заболевших тот самый Усть-Кут с вахтовиками – 70 случаев. Замыкает тройку теперь Иркутский район с 44 больными, 9 из которых уже выздоровели. В Ангарске диагноз COVID-19 поставлен 20 раз, 9 человек поправились. В Усть-Илимск приехали 2 заболевших из Москвы и Новосибирска, заразились в родном городе еще 13 человек, один из жителей уже выздоровел – общее число здесь – 14 инфицированных.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая показывает, что по 8 случаев заболевания COVID-19 в городах Братск и Черемхово. 7 человек заразились в городе Бодайбо, один из них умер. Вирус сюда также привезли вахтовики. В Осинской районе - 5 случаев с начала распространения коронавирусной инфекции, четверо уже выздоровели.

Трое вылечились в Шелеховском районе, новых случаев инфицирования – нет.

Два человека больны в Куйтунском районе, один поправился. По два случая заражения отмечены в Братском, Эхирит-Булагатском и Аларском районах, но в последнем все уже выздоровели. Единичные случаи заражения есть в городах Киренск и Тайшет, а также в Нижнеилимском районе. Заболевшие единицы в Нукутском и Зиминском районах вылечились. Новых заразившихся там – нет.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая. Фото: предоставлено Правительством Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 мая. Фото: предоставлено Правительством Иркутской области

Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу: что предлагает государство и каков запрос предпринимателей в Иркутской области? Как получить налоговые льготы?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
Схема движения автобусов изменится в Ленинском округе Иркутска
Крупный пожар уничтожил склад с 508 тоннами зерна в Боханском районе
В Заксобрании обсуждают расширение перечня пострадавших отраслей экономики для предоставления льгот по налогам
Игорь Кобзев: Важно сделать удобными для жизни все территории Иркутской области
Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, предстанет перед судом
Суммы штрафов для виновных в лесных пожарах могут возрасти в десять раз
«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
На улице Джамбула в Иркутске началась подготовка к реконструкции путепровода
Как узнать про выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в Иркутской области
Угонщик, протаранивший около 10 автомобилей на парковке в Иркутске: «Я выпил и захотел покататься»
В Черемховском районе восстановили разрушенный во время наводнения мост
В Иркутске с 14 мая открылись общественные бани
Мой бизнес: как ученые могут помочь предпринимателям
Обещая исцелить от болезней, мошенницы из Ангарска обманули 9 пенсионерок
Москвичку, тайком добиравшуюся до Усолья-Сибирского, задержали и поместили в обсерватор
Предложенные президентом России меры поддержки населения одобрило большинство жителей страны
Число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69
На севере Иркутской области выпал снег: водителей просят отказаться от поездок
В Бурятии умер шестой пациент с коронавирусом