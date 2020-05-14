2020-05-14T16:28:31+03:00
Общество

Концерт «Классика против коронавируса» посмотрели более 30 тысяч человек

Выступление Губернаторского симфонического оркестра, которое организовали «Комсомольская правда», Иркутская областная филармония и Asia Musiс, было посвящено Дню Победы и борьбе с COVID-19
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Концерт «Классика против коронавируса» посмотрели более 30 тысяч человек.Концерт «Классика против коронавируса» посмотрели более 30 тысяч человек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Такого грандиозного успеха мы не ожидали. Да, люди соскучились без хорошей музыки. Уже несколько месяцев не проводится никаких концертов. Да и будут нескоро, несмотря на ослабление ограничений. Ведь что такое выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии? Это событие, это больше тысячи зрителей.

Но, оказывается, желающих услышать любимые классические композиции гораздо больше! Песни военных лет и стихи в исполнении оркестра «собрали вместе» на онлайн-концерте «Классика против коронавируса» больше 30 тысяч (!!!) зрителей.

И это только в соцсетях и на сайте irk.kp.ru. Тут, кстати, надо сказать, что больше всего любителей классического исполнения военных песен нашлось в «Одноклассниках» - 28 тысяч человек. А вот подсчитать, сколько людей слушали трансляцию на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) и Братске (99,5 FM), сколько ее поклонников смотрели телеканал «ТИВИСИ HD», просто невозможно. Много!

Кстати! Смотрите фотоотчет с концерта Это было красиво!

ИСТОЧНИК KP.RU

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