2020-05-14T21:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 15 мая 2020: Кижингу закрыли на карантин

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Бурятии на 15 мая
Вячеслав КИЙСКИЙ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 15 мая 2020: Кижингу закрыли на карантин.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 15 мая 2020: Кижингу закрыли на карантин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, 15 мая. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом растет, зарегистрировано уже 824 случая. К сожалению, в двух очагах заражения - в вахтовом поселке Баунтовского района и в Кижинге идет увеличение случаев . Пришлось принять жесткие меры.. Однако обо всем по порядку.

Коронавирус в Бурятии, 15 мая: в Кижингинском районе около 200 случаев болезни

Количество больных - к вечеру 14 мая - 172 человека, только за последние сутки 17 новых случаев. 22 заболевших непосредственно участвовали в религиозных мероприятиях, 47 – заразились дома от родных, 81 – в результате общения. Число контактных составляет около 700 человек.

Это – статистика заболеваемости коронавирусом в Кижинге к 15 мая. Принято решение о введении карантина во всем районе на 2 недели.

А это значит: запрет на въезд и выезд, допуск на территорию с особым режимом через специально оборудованные КПП. Запрет касается также перемещения между населенными пунктами внутри района..

- Работу по району надо усиливать – установить контрольно-пропускные посты на все выезды. Приостановить работу организаций за исключением жизнеобеспечивающих. В район надо формировать десант, чтобы усилить медицинское наблюдение и контроль, - такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Причина происходящего - нарушение режима самоизоляции жителями района. Будут применяться жесткие штрафные санкции.

Отметим, что в Кижингинском районе на сегодняшний день регистрируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19. Он превышает средний показатель по другим районам Бурятии в 7 раз.

Карантинные мероприятия на территории Кижингинского района продолжатся в течение 14 дней.

Коронавирус в Бурятии, 15 мая: как будет проходить проверка здоровья призывников

Призывная комиссия в 2020 году будет проходить по новым правилам, с учетом соблюдения специально разработанной маршрутизации и соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

- Призывники будут проходить все необходимые обследования в стенах студенческой поликлиники (флюорографию, ЭКГ, лабораторные исследования), - на примере своей поликлиники №2 рассказывает главврач Виктория Колмакова. - Все результаты обследований будут направлены сразу в медицинскую комиссию военкомата, дополнительно посещать поликлинику не нужно. Кроме того, перед отправкой призывника на место службы его в обязательном порядке проверят на коронавирус.

Коронавирус в Бурятии, 15 мая: оказание помощи бездомным

Есть люди, с которыми судьба обходится самым жестоким образом. Сейчас бездомные не имеют возможности изолироваться и, соответственно, подвержены риску в большей степени. Однако им будет оказана помощь, чтобы уберечься от коронавируса. Организована работа по самоизоляции 70 лиц без определенного места жительства в республиканском центре социальной адаптации «Шанс».

- На их проживание и питание в мае выделено 450 тыс рублей. Аналогичная сумма предусмотрена на июнь 2020 года, - отметила министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 15 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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