2020-05-15T12:36:04+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ в Иркутске 2020: когда пройдут экзамены для школьников

Из-за того, что произошел перенос ЕГЭ в Иркутске 2020, экзамены могут пройти в июле
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Перенос ЕГЭ в Иркутске 2020: когда пройдут экзамены для школьниковПеренос ЕГЭ в Иркутске 2020: когда пройдут экзамены для школьниковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Все российские выпускники школ уже два месяца живут в неведении. Из-за коронавируса сроки проведения ЕГЭ-2020 пока сдвинуты. Вот и перенос ЕГЭ в Иркутске 2020 состоялся на неопределенный срок. Окончательные даты Министерство просвещения России обещает определить с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Так, когда пройдут экзамены для школьников и состоится ли еще один перенос ЕГЭ в Иркутске 2020 еще на более поздний срок?

Как один из вариантов проведения экзаменов для 11-классников рассматривается - конец июня - начало июля. Пункты сдачи ЕГЭ подготовят в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Законопроект по этому поводу должен быть подписан уже 25 мая.

- По предварительной информации Минпросвещения России, государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов состоится без проведения экзаменов, - рассказывает и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович. – Оценки в аттестат выставят по итогам обучения за год.

Итак, из-за того, что произошел перенос ЕГЭ в Иркутске 2020, экзамены в этом году выпускники будут сдавать только по тем предметам, которые им необходимы для поступления в университет. А вот если 11-классник по каким-то причинам нынче не собирается продолжить обучение, перенос ЕГЭ в Иркутске 2020, ему не страшен, так как в этом случае в текущем году ЕГЭ он может не сдавать.

И еще немного цифр. Несмотря на перенос ЕГЭ в Иркутске 2020, в общей сложности, на экзамены в Иркутской области в этом году зарегистрировано 15570 участников, из них 14124 - выпускники 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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