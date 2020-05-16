2020-05-15T21:44:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 мая: где получить маски, когда будет ЕГЭ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 мая: где получить маски, когда будет ЕГЭ.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 мая: где получить маски, когда будет ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Иркутске, 16 мая. Около 500 больных (цифра уточняется). Накануне стало известно еще о трех смертях. Но, как отмечают медики, напрямую они отношения к инфекции не имеют. Хотя она и сделала организм больных слабее. Количество больных увеличивается по-прежнему за счет передачи вируса контактным путем — то есть в магазинах, в транспорте.

Коронавирус в Иркутске, 16 мая: масок хватит всем

Регион продолжает готовиться к 20 мая — с этой даты будет запрещено появляться в людных местах без масок. Мера вынужденная.

- Важно понимать, что коронавирус еще не отступил, и чем больше людей на улицах, в транспорте, общественных местах, тем выше риск заражения, - сказал глава Иркутской области Игорь Кобзев. - Многие жители области подвергают опасности себя и других тем, что не носят маски. Это может стать причиной резкого роста заболеваемости. На этапе снятия ограничений использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех.

Дефицита масок в регионе нет. А пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные, инвалиды будут обеспечены масками бесплатно.

Выдача масок идет через комплексные центры социального обслуживания населения, а также учреждения социального обслуживания семьи и детей. Маски для разных категорий жителей также будут распределяться министерствами социального развития, опеки и попечительства, здравоохранения, по молодежной политике, военным комиссариатом.

Коронавирус в Иркутске, 16 мая: ЕГЭ перенесут на начало июля

Когда точно состоятся ЕГЭ, пока неизвестно. Вероятнее всего, их передвинут по времени на конец июня-начало июля. Такие варианты сейчас рассматриваются.

По предварительной информации Минпросвещения РФ, государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов состоится без экзаменов с выставлением оценок в аттестат по итогам обучения за год, - отметила и.о. Министра образования региона Елена Апанович.

Очень важно понимать и то, что количество сдающих единый госэкзамен в этом году резко уменьшится. Это актуально только для тех выпускников, кто собрался продолжить обучение в университете. В этом случае 11-класснику надо выбрать только необходимые ему предметы. Для поступления в колледжи результаты ЕГЭ не нужны.

На сегодняшний день известно, что на экзамены записалось 15570 участников, из них 14124 - выпускники 2020 года.

Коронавирус в Иркутске, 16 мая: В Братске проводят исследования на COVID-19

В Братске открылась лаборатория для исследования анализов на COVID-19. Здесь будет проходить тестирование пациентов с подозрением на коронавирус, людей, помещенных в обсерваторы, а также врачей, входящих в группу риска.

Уже сейчас лаборатория может делать около 70 анализов на коронавирус. А в ближайшей перспективе ее возможности вырастут до 200 тестов в сутки.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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