Коронавирус в Бурятии, последние новости на 17 мая: в республике уже больше 900 случаев инфекции

Коронавирус в Бурятии, 17 мая. Случаев заражения уже больше 900. А точнее - 948. За последние сутки было выявлено 56 новых случаев. В одном только Улан-Удэ - более 560, и эта цифра выше, чем число заразившихся во всей Иркутской области. Но и выписано с выздоровлением более 300 — то есть уже треть от всех, кто заразился.

Коронавирус в Бурятии, 17 мая: оценка положения дел

Ее доложил президенту Владимиру Путину по видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов.

Объем тестирования почти в 3 раза выше минимального норматива, - отметил он. -При этом 93% всех случаев мы выявляем сами из числа контактных лиц, которые находятся на изоляции, тех, кто сами обращаются за медицинской помощью, мало. Это позволяет существенно снизить тяжесть протекания болезни. Более чем у половины заболевших в республике она протекает в средней или легкой форме. В 39% случаев - бессимптомно. Что касается выплат медицинским работникам по вашему поручению: у нас 2186 человек их получили уже 10 мая. Мы еще раз проверим начисления, чтобы не было по минутам или по часам. Если надо — доначислим.

Коронавирус в Бурятии, 17 мая: построен многофункциональный медицинский центр Минобороны

Завершено строительства многофункционального медицинского центра в Улан-Удэ. На строительство ушло всего 49 дней, такая оперативность была вызвано развитием коронавирусной инфекции и необходимостью борьбы с ней. Располагается медицинский центр в микрорайоне Сосновый Бор. Он рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах, помимо этого в центре расположен бокс интенсивной терапии, помещения приемной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.

Всего таких центров будет 16, а к этому моменту введено 8, в том числе и в столице Бурятии. Все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием.

Правительство Бурятии оказывало максимальную помощь военным. Построенный центр — наиболее современный и хорошо оснащенный из всех, что есть в республике. Кроме лечения военнослужащих региона, для чего и был построен, его специалисты при необходимости займутся и помощью населению республики.

Коронавирус в Бурятии, 17 мая: СПИД-Центр Бурятии продолжает активную борьбу против COVID-19

«Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Минздрава Республики Бурятия оперативно изменил подходы к оказанию медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией не может быть отсрочена, а проводимая им специфическая антиретровирусная терапия является жизненно необходимой в связи с опасностью этой болезни.

Несмотря на ограничения, связанные с распространением Covid-19, специалисты Республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИД продолжают оказывать помощь своим пациентам, но уже в новых условиях. С начала апреля медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией изменена на выездной характер работы: консультации, забор анализов и доставка антиретровирусных препаратов на дом. В приоритетном порядке на выездах обслуживаются: лица с низкими показателями иммунного статуса, нуждающиеся в назначении или продолжении антиретровирусной терапии, требующие решения вопроса госпитализации или организации медицинской помощи на дому, получающие медицинскую паллиативную помощь, ВИЧ-инфицированные беременные, дети. Все выезды распланированы на месяц вперед.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 17 мая 2020 года.