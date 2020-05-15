2020-05-15T10:11:27+03:00
Общество

Предпринимателям оказывают беспрецедентную поддержку

Как воспользоваться разработанными в рамках ситуации с коронавирусом мерами, обсудили в Иркутске
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В студии радио «Комсомольская правда»: (слева направо) Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, Ирина Лизанец, заместитель руководителя УФНС России по региону, Евгения Дмитриева, ведущая программы, Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области.В студии радио «Комсомольская правда»: (слева направо) Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, Ирина Лизанец, заместитель руководителя УФНС России по региону, Евгения Дмитриева, ведущая программы, Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области.
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Как пандемия ударила по предпринимателям, какие сферы пострадали сильнее всего и на какую поддержку может рассчитывать бизнес? Все эти вопросы обсудили в студии радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) с участием представителей Министерства экономического развития Приангарья, Фонда поддержки предпринимательства региона и Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Антикризисные решения

В число основных мер поддержки предпринимателей, которые 11 мая озвучил Президент России Владимир Путин, вошел льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей сроком до апреля 2021 года. В случае если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и процентной ставки будет погашена государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, предприятию зачтут половину суммы.

Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Кроме того, основные налоговые выплаты и страховые взносы за II квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам и затронет около 1,5 млн предприятий.

Как отметила Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области, от руководителей некоммерческих организаций в министерство поступало множество обращений, связанных с невозможностью выплачивать заработную плату сотрудникам и сохранять рабочие места.

- Предложенная мера поддержки, безусловно, поможет предприятиям, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса, выйти из кризисной ситуации, - подчеркнула она.

В Иркутской области принят ряд антикризисных мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, внесены изменения в закон о налоге на имущество организаций. До конца 2020 года для владельцев торгово-офисной недвижимости в 1,5 раза снижена ставка по региональному налогу на имущество. Объем льгот в результате такого решения оценивается в 500 млн рублей. Также с 18 марта по 31 сентября 2020 года субъекты малого и среднего предпринимательства Иркутской области освобождены от арендных платежей за имущество, которое находится в областной собственности. Плюс ко всему, как показал мониторинг ситуации, другие арендодатели идут на снижение арендной платы на 25 - 30% либо отменяют ее совсем при условии уплаты коммунальных платежей. Утвержден и перенос сроков уплаты ряда налогов в бюджет Иркутской области на сумму порядка 1,3 млрд рублей.

Кроме того, достигнуты договоренности с банками о введении кредитных каникул и предоставлении беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Приостановлено проведение проверок различными контролирующими органами. Меры поддержки постоянно актуализируются.

Сохранить рабочие места

В настоящее время предприниматели региона наиболее часто интересуются вопросами получения безвозмездной субсидии.

Напомним, что организации малого и среднего бизнеса и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне могут получить финансовую помощь в размере МРОТ, или по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Деньги можно потратить на зарплаты, коммунальные или арендные платежи и т. д.

Претенденты на субсидии должны соответствовать определенным критериям, в том числе состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства; не иметь недоимок по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс. рублей (без учета пеней и штрафов) по состоянию на 1 марта; не увольнять более 10% сотрудников - численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90% от этого показателя в марте.

Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 рублей).

Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, отметила, что представители малого бизнеса сейчас довольно часто обращаются с вопросами о том, какую финансовую помощь они могут получить.

- Если в Иркутске многие предприниматели быстро сориентировались и перевели свою деятельность на онлайн-площадки, то в большинстве других территорий региона этого не произошло и люди остались без источника дохода. Поэтому такая мера поддержки, как субсидия на каждого работающего, очень своевременна и важна, - отметила Наталья Давыдова.

- Наш фонд - нефинансовый инструмент поддержки, но мы предоставляем предпринимателям исчерпывающую информацию обо всех мерах, разработанных в помощь бизнесу, и помогаем ими воспользоваться.

Ирина Лизанец, заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области, рассказала, как предприятия пострадавших отраслей могут получить субсидию.

- Субсидия носит заявительный характер и прежде всего направлена на сохранение рабочих мест. На сегодняшний день мы получили порядка 4200 заявлений. При рассмотрении каждого учитывается, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям и есть ли у него задолженность по налогам. Последним этапом будет проверка сохранения численности работников на уровне не менее 90% от количества занятых в марте. Если, к примеру, предприниматель работает сам и у него в коллективе еще три человека, то он получит субсидию в размере 12 130 рублей на четверых, - пояснила Ирина Лизанец.

Среди других мер поддержки, находящихся в ведении ФНС, приостановка проверок и мер взыскания до 31 мая включительно, продление сроков сдачи отчетности. Также перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов для организаций и ИП наиболее пострадавших отраслей.

Для них же с 6 апреля на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Плюс ко всему для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, внесенных в реестр субъектов МСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС - 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются.

Перспективы развития есть

Марина Петрова обратила внимание на то, что в Иркутской области режим самоизоляции существенно ограничил доход в таких сферах, как общественное питание, туризм, индустрия спорта и развлечений, торговля промышленными товарами, и других. В условиях отсутствия спроса на продукцию и услуги многие предприятия вынуждены были остановить свою деятельность, не имея возможности полноценно работать.

- Сейчас очень важно прийти на помощь малому и среднему бизнесу, поддержать усилия предпринимателей, направленные на сохранение трудовых коллективов. В этом правительство региона видит главную задачу. Ее решение обеспечит социальную стабильность и возможность для возобновления деловой активности после улучшения эпидемиологической ситуации, - подчеркнула она.

В министерство экономического развития и Фонд поддержки предпринимательства региона представители бизнеса сегодня обращаются по вопросам отсрочки или отмены арендных платежей, беспроцентных кредитов, снижения налоговой нагрузки, расширения перечня пострадавших отраслей.

- Почти все, о чем просят, уже действует на территории Иркутской области. Что касается перечня пострадавших отраслей, то тут решает Федерация. Соответствующие письма мы уже направили, - отметила Марина Петрова.

В Фонде поддержки предпринимательства, несмотря на сложившуюся ситуацию, сегодня продолжается и обычная работа с представителями бизнес-сферы.

- Даже в этих непростых условиях предприниматели идут к нам, чтобы получить услуги по развитию бизнеса. Это дает надежду на то, что перспективы есть. Сейчас мы разрабатываем новые меры поддержки, в том числе будем учить предпринимателей работать с госзакупками и создавать интернет-магазины для реализации различных товаров и услуг. Уверена, у малого бизнеса Иркутской область есть будущее, - подчеркнула Наталья Давыдова.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

Тел. (3952) 43-64-54. Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru Сайт: irk-cpp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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