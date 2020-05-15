Предпринимателям оказывают беспрецедентную поддержку

Как пандемия ударила по предпринимателям, какие сферы пострадали сильнее всего и на какую поддержку может рассчитывать бизнес? Все эти вопросы обсудили в студии радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) с участием представителей Министерства экономического развития Приангарья, Фонда поддержки предпринимательства региона и Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Антикризисные решения

В число основных мер поддержки предпринимателей, которые 11 мая озвучил Президент России Владимир Путин, вошел льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей сроком до апреля 2021 года. В случае если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и процентной ставки будет погашена государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, предприятию зачтут половину суммы.

Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Кроме того, основные налоговые выплаты и страховые взносы за II квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам и затронет около 1,5 млн предприятий.

Как отметила Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области, от руководителей некоммерческих организаций в министерство поступало множество обращений, связанных с невозможностью выплачивать заработную плату сотрудникам и сохранять рабочие места.

- Предложенная мера поддержки, безусловно, поможет предприятиям, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса, выйти из кризисной ситуации, - подчеркнула она.

В Иркутской области принят ряд антикризисных мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, внесены изменения в закон о налоге на имущество организаций. До конца 2020 года для владельцев торгово-офисной недвижимости в 1,5 раза снижена ставка по региональному налогу на имущество. Объем льгот в результате такого решения оценивается в 500 млн рублей. Также с 18 марта по 31 сентября 2020 года субъекты малого и среднего предпринимательства Иркутской области освобождены от арендных платежей за имущество, которое находится в областной собственности. Плюс ко всему, как показал мониторинг ситуации, другие арендодатели идут на снижение арендной платы на 25 - 30% либо отменяют ее совсем при условии уплаты коммунальных платежей. Утвержден и перенос сроков уплаты ряда налогов в бюджет Иркутской области на сумму порядка 1,3 млрд рублей.

Кроме того, достигнуты договоренности с банками о введении кредитных каникул и предоставлении беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Приостановлено проведение проверок различными контролирующими органами. Меры поддержки постоянно актуализируются.

Сохранить рабочие места

В настоящее время предприниматели региона наиболее часто интересуются вопросами получения безвозмездной субсидии.

Напомним, что организации малого и среднего бизнеса и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне могут получить финансовую помощь в размере МРОТ, или по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Деньги можно потратить на зарплаты, коммунальные или арендные платежи и т. д.

Претенденты на субсидии должны соответствовать определенным критериям, в том числе состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства; не иметь недоимок по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс. рублей (без учета пеней и штрафов) по состоянию на 1 марта; не увольнять более 10% сотрудников - численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90% от этого показателя в марте.

Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 рублей).

Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, отметила, что представители малого бизнеса сейчас довольно часто обращаются с вопросами о том, какую финансовую помощь они могут получить.

- Если в Иркутске многие предприниматели быстро сориентировались и перевели свою деятельность на онлайн-площадки, то в большинстве других территорий региона этого не произошло и люди остались без источника дохода. Поэтому такая мера поддержки, как субсидия на каждого работающего, очень своевременна и важна, - отметила Наталья Давыдова.

- Наш фонд - нефинансовый инструмент поддержки, но мы предоставляем предпринимателям исчерпывающую информацию обо всех мерах, разработанных в помощь бизнесу, и помогаем ими воспользоваться.

Ирина Лизанец, заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области, рассказала, как предприятия пострадавших отраслей могут получить субсидию.

- Субсидия носит заявительный характер и прежде всего направлена на сохранение рабочих мест. На сегодняшний день мы получили порядка 4200 заявлений. При рассмотрении каждого учитывается, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям и есть ли у него задолженность по налогам. Последним этапом будет проверка сохранения численности работников на уровне не менее 90% от количества занятых в марте. Если, к примеру, предприниматель работает сам и у него в коллективе еще три человека, то он получит субсидию в размере 12 130 рублей на четверых, - пояснила Ирина Лизанец.

Среди других мер поддержки, находящихся в ведении ФНС, приостановка проверок и мер взыскания до 31 мая включительно, продление сроков сдачи отчетности. Также перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов для организаций и ИП наиболее пострадавших отраслей.

Для них же с 6 апреля на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Плюс ко всему для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, внесенных в реестр субъектов МСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС - 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются.

Перспективы развития есть

Марина Петрова обратила внимание на то, что в Иркутской области режим самоизоляции существенно ограничил доход в таких сферах, как общественное питание, туризм, индустрия спорта и развлечений, торговля промышленными товарами, и других. В условиях отсутствия спроса на продукцию и услуги многие предприятия вынуждены были остановить свою деятельность, не имея возможности полноценно работать.

- Сейчас очень важно прийти на помощь малому и среднему бизнесу, поддержать усилия предпринимателей, направленные на сохранение трудовых коллективов. В этом правительство региона видит главную задачу. Ее решение обеспечит социальную стабильность и возможность для возобновления деловой активности после улучшения эпидемиологической ситуации, - подчеркнула она.

В министерство экономического развития и Фонд поддержки предпринимательства региона представители бизнеса сегодня обращаются по вопросам отсрочки или отмены арендных платежей, беспроцентных кредитов, снижения налоговой нагрузки, расширения перечня пострадавших отраслей.

- Почти все, о чем просят, уже действует на территории Иркутской области. Что касается перечня пострадавших отраслей, то тут решает Федерация. Соответствующие письма мы уже направили, - отметила Марина Петрова.

В Фонде поддержки предпринимательства, несмотря на сложившуюся ситуацию, сегодня продолжается и обычная работа с представителями бизнес-сферы.

- Даже в этих непростых условиях предприниматели идут к нам, чтобы получить услуги по развитию бизнеса. Это дает надежду на то, что перспективы есть. Сейчас мы разрабатываем новые меры поддержки, в том числе будем учить предпринимателей работать с госзакупками и создавать интернет-магазины для реализации различных товаров и услуг. Уверена, у малого бизнеса Иркутской область есть будущее, - подчеркнула Наталья Давыдова.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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