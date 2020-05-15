Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 мая: число больных растет, трое умерли

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 мая. По-прежнему 22 территории, в которых распространена болезнь. Со вчерашних суток на втором месте по числу заразившихся - северный Усть-Кут. Но обо всем подробнее.

Итак, самая горячая точка на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 15 мая - по-прежнему областной центр. Сегодня на столицу региона приходится 287 случаев заболевания из 499. Чуть больше половины, весомая доля. До недавнего времени, пока не началась вспышка среди вахтовиков, на город и вовсе приходилось две трети всех заражений. Причины этого понятны - и количество населения, и основные транспортные потоки. Заражения вирусом идут от внутренних контактов, эта цифра и растет.

На втором месте - Усть-Кут, 71 случай ( один давно выздоровел). Но будем объективны. Месторождения, на которые приехали вахтовики, находятся очень далеко от города. А сам Усть-Кут -это перевалочный пункт для рабочих. К сожалению, и в самом городе уже есть один зараженный. На месторождении развертывают палаточный госпиталь. Для помощи рабочим отправили трех врачей-добровольцев из Иркутска. Но все, кто нуждается в срочном лечении, уже доставлены в Братск.

В самом городе Братске уже 11 больных. Список этот пополняется, судя по данным карты распространения коронавируса в Иркутской области на 15 мая, за счет приезжих из Москвы.Но северная столица только на 6 месте, заболевших в большом городе все же немного.

На третьем месте по числу заразившихся - Иркутский район. В ближайшем пригороде областного центра, который практически неразрывно связан с городом, 46 случаев. Вчера было на 2 меньше. Тоже - контакты в столице региона.

В Ангарске по-прежнему 20 случаев заражения. В Усть-Илимске - 14. Но во всех районах растет и число выздоровевших, в регионе их уже 117. Увы, но за сутки регион потерял еще троих больных. Как отмечают медики, они умерли от болезней, не связанных с вирусом.

По 8 случаев в Черемхове и Бодайбо. Но есть разница. В городе угольщиков только двое больных, остальные выздоровели. На севере прибавляются больные среди тех, кто приехал на вахту.

В Усолье-Сибирском осталось четверо больных, двое уже вылечились. Столько же в Усть-Удинском районе. В Эхирит- Булагатском двое. Единичные случаи зафиксированы в Куйтуне, Киренске, Нижнеилимском, Осинском районе

В списке свободных от заболевших из тех районов, где зафиксированы очаги коронавируса, Нукутский, Зиминский и Аларский районы. А вот в Шелехове недолго обошлись без новых случаев, появился новый контактный.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 мая.