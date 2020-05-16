Коронавирус в Бурятии, последние новости на 16 мая: выздоровевшая женщина снова заболела COVID-19, семьи с детьми до 18 лет получат помощь

Коронавирус в Бурятии, 16 мая. Число случаев заражения вплотную подошло к отметке 900. Больше всего больных в Улан-Удэ -543. Медики Бурятии гордятся и тем, что они уже выписали из больниц 269 человек. Эти люди выздоровели и чувствуют себя нормально. Протестировано около 60 тысяч человек.

По-прежнему новые больные появляются в крупных очагах заражения — в вахтовом поселке в Баунтовском районе республики и в Кижингинском районе, который на ближайшие две недели на карантине, а больных там за 200 человек.

Коронавирус в Бурятии, 16 мая: о повторном заболевании COVID-19

История с повторной госпитализацией в инфекционку выписанной за три недели до этого в связи с выздоровлением пациентки обрастает новыми слухами и подробностями. Кто-то считает, что женщина заразилась снова, кто-то — что ее недолечили

Медики объясняют все это иначе. Они подтверждают, что в апреле жительницу Бурятии две недели с небольшим лечили от коронавируса в инфекционной больнице. После двух отрицательных тестов на COVID-19 ее выписали. А через три недели она снова попадает в больницу с коронавирусом.

« Ухудшение состояния по мнению главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяны Сымбеловой,возможно, связано с переохлаждением, а также наличием хронического тонзиллита. У пациентки нет повторного заражения COVID-19, и этот случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19», - сообщает республиканский штаб по борьбе с инфекцией.

Взяты контрольные анализы на коронавирус. Больная чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в легкой форме.

Коронавирус в Бурятии, 16 мая: продуктовые наборы родителям подростков

Принято решение оказать разовую помощь семьям, в которых воспитываются подростки от 16 до 18 лет. На них уже не положена разовая выплата 10 тысяч рублей от государства, поэтому решено оказать семьям республиканскую поддержку.

Стоимость продуктового набора составит 1140 рублей.Сумма финансирования составит 26 млн рублей. Финансирование будет предусматриваться из средств Фонда непредвиденных расходов Правительства республики.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 16 мая.